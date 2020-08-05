Памятник, льготы и реабилитация: на встрече в мэрии обсудили проблемные вопросы ветеранов АТО и их семей

5 августа в Житомирском городском совете состоялась встреча мэра с ветеранами АТО/ООС и семьями погибших военнослужащих, во время которой проговорили проблемные вопросы по разным сферам.
Началась встреча с обсуждения предложений по установлению в Житомире памятника погибшим на Востоке Украины Героям.
«Героям, погибшим в российско-украинской войне»
- такое название будущего памятника предложили мамы погибших.
А на ступеньках сооружения должны быть высечены ключевые даты военного конфликта. Памятник могут установить на условиях софинансирования с областью.
Также особое внимание уделили решению вопросов социальной защиты семей погибших Героев - участников АТО/ООС. Поэтому во встрече также приняли участие руководители профильных исполнительных органов городского совета и его коммунальных предприятий. Обсуждались вопросы социальных льгот и гарантий по оздоровлению, зубному протезированию, дневному стационару.
На важность психологической реабилитации членов семей погибших сделала акцент мама погибшего Героя Артема Абрамовича. Светлана Абрамович обратилась с просьбой провести разъяснительную работу с медицинскими работниками о важности психологической поддержки тех, кто потерял своих родных во время военного конфликта на Востоке Украины.
«Мы стараемся максимально сделать все, чтобы семьи погибших не теряли время и силы на бюрократические препоны. Но есть вопросы, которые решаются исключительно на государственном уровне и нам не подвластны. О работе первичного медицинского звена - сначала вы должны пойти к семейному врачу, который направит вас к соответствующему специалисту. Если есть замечания к работе семейного врача, вправе его заменить, нужна помощь - обращайтесь, сделаем. Фамилия и конкретная проблема - будем решать», - отметила заместитель городского головы Мария Мисюрова.
В свою очередь, заместитель директора КП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Житомирского городского совета Людмила Бондаренко призвала обращаться лично к ней, если есть замечания к работе поликлиники.
Также матери погибших героев АТО/ООС отметили на важности учета их предложений при подготовке городских целевых программ на последующие годы. В частности, речь шла о разработке отдельной программы по патриотическому воспитанию детей и юношества.
Справка
«Все, что у нас осталось от наших сыновей, - это память, мемориалы и доски. Мы хотим, чтобы помнили о них, помнили тех, благодаря кому мир в Житомире», - в завершение мероприятия от имени матерей погибших ко всем присутствующим обратилась Светлана Абрамович.
: в Житомирской городской ОТГ проживает:
- 139 членов семей погибших (умерших) участников АТО/ООС;
- 3109 участников боевых действий в зоне АТО/ООС;
- 362 человека с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания в зоне АТО (I группа - 9 человек, II группа - 84 человека; III группа - 283 человека).
Как сообщал «Журнал Житомира
», памятник героям АТО/ООС установят в центре Житомира, в сквере на улице Победы
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