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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 5 » 16:44:35

Памятник, льготы и реабилитация: на встрече в мэрии обсудили проблемные вопросы ветеранов АТО и их семей

Сегодня, 16:55:18 394 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Памятник, льготы и реабилитация: на встрече в мэрии обсудили проблемные вопросы ветеранов АТО и их семей

 5 августа в Житомирском городском совете состоялась встреча мэра с ветеранами АТО/ООС и семьями погибших военнослужащих, во время которой проговорили проблемные вопросы по разным сферам.

Началась встреча с обсуждения предложений по установлению в Житомире памятника погибшим на Востоке Украины Героям.

«Героям, погибшим в российско-украинской войне» - такое название будущего памятника предложили мамы погибших.

А на ступеньках сооружения должны быть высечены ключевые даты военного конфликта. Памятник могут установить на условиях софинансирования с областью.



Также особое внимание уделили решению вопросов социальной защиты семей погибших Героев - участников АТО/ООС. Поэтому во встрече также приняли участие руководители профильных исполнительных органов городского совета и его коммунальных предприятий. Обсуждались вопросы социальных льгот и гарантий по оздоровлению, зубному протезированию, дневному стационару.

На важность психологической реабилитации членов семей погибших сделала акцент мама погибшего Героя Артема Абрамовича. Светлана Абрамович обратилась с просьбой провести разъяснительную работу с медицинскими работниками о важности психологической поддержки тех, кто потерял своих родных во время военного конфликта на Востоке Украины.
 

«Мы стараемся максимально сделать все, чтобы семьи погибших не теряли время и силы на бюрократические препоны. Но есть вопросы, которые решаются исключительно на государственном уровне и нам не подвластны. О работе первичного медицинского звена - сначала вы должны пойти к семейному врачу, который направит вас к соответствующему специалисту. Если есть замечания к работе семейного врача, вправе его заменить, нужна помощь - обращайтесь, сделаем. Фамилия и конкретная проблема - будем решать», - отметила заместитель городского головы Мария Мисюрова.




В свою очередь, заместитель директора КП «Центр первичной медико-санитарной помощи» Житомирского городского совета Людмила Бондаренко призвала обращаться лично к ней, если есть замечания к работе поликлиники.

Также матери погибших героев АТО/ООС отметили на важности учета их предложений при подготовке городских целевых программ на последующие годы. В частности, речь шла о разработке отдельной программы по патриотическому воспитанию детей и юношества.
 

«Все, что у нас осталось от наших сыновей, - это память, мемориалы и доски. Мы хотим, чтобы помнили о них, помнили тех, благодаря кому мир в Житомире», - в завершение мероприятия от имени матерей погибших ко всем присутствующим обратилась Светлана Абрамович.


Справка: в Житомирской городской ОТГ проживает:
 
  • 139 членов семей погибших (умерших) участников АТО/ООС;
  • 3109 участников боевых действий в зоне АТО/ООС;
  • 362 человека с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания в зоне АТО (I группа - 9 человек, II группа - 84 человека; III группа - 283 человека).

Как сообщал «Журнал Житомира», памятник героям АТО/ООС установят в центре Житомира, в сквере на улице Победы





Тэги: Война, Житомир, АТО
Комментариев: 5
velcade
1 Санитар (velcade)   • 17:37:24, Сегодня [Материал]
0

Точно в "русско-...."? Может гугль переводил? Как по мне, то в "российско-..."
velcade
2 Санитар (velcade)   • 17:38:08, Сегодня [Материал]
0

Или буряты не в счёт?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:02:49, Сегодня [Материал]
-1

Все это надо было делать до выборов. а после выборов и подавно перемен не будет. Фуфлометы.
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 18:49:22, Сегодня [Материал]
0

Угробят на памятник опять миллионы гривен. Лучше бы на эти деньги одной-двум семьям жилье купили.
Provocateur
5 Agent Provocateur (Provocateur)   • 20:19:46, Сегодня [Материал]
0

"Не на часі!" (с), як любили казати міцні госпідарники.
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