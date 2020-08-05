Памятник, льготы и реабилитация: на встрече в мэрии обсудили проблемные вопросы ветеранов АТО и их семей

«Мы стараемся максимально сделать все, чтобы семьи погибших не теряли время и силы на бюрократические препоны. Но есть вопросы, которые решаются исключительно на государственном уровне и нам не подвластны. О работе первичного медицинского звена - сначала вы должны пойти к семейному врачу, который направит вас к соответствующему специалисту. Если есть замечания к работе семейного врача, вправе его заменить, нужна помощь - обращайтесь, сделаем. Фамилия и конкретная проблема - будем решать», - отметила заместитель городского головы Мария Мисюрова.