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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 6 » 09:36:24

В центре Житомира снесут аварийное здание, построенное в 19 веке. ФОТО

Сегодня, 09:51:26 1653 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира снесут аварийное здание, построенное в 19 веке. ФОТО

 В центре Житомира на улице Ивана Кочерги вскоре снесут старое двухэтажное здание. Это - помещение бывшей городской вечерней школы, которое разрушается и создает угрозу для горожан.

На открытых торгах уже определили предпринимателя, который за 690 тыс. грн снесет здание, информирует "Суспільне Житомир".
 

"Демонтировать здание будут 2 недели. Это - земля департамента образования. Что на ней будет потом, будут решать специалисты департамента. Но это могут быть только учебные заведения", - сказал Александр Дихтяр, заместитель руководителя управления капитального строительства городского совета.




Местный краевед Георгий Мокрицкий рассказал, что это сооружение в Житомире построили в конце 19-го века братья Андрей и Иван Аршеневский. И это памятник архитектуры.
 

"Этот дом - последний из тех, которые построили в городе с так называемой кирпичной архитектуры, кирпича-сырца. Это такой очень ненадежный материал. В советские времена там была школа, а после войны - мужская школа. Эту школу закончил ученый Леонид Грищук. Впоследствии там образовали вечернюю школу. В общем, думаю, памятники архитектуры не стоит сносить. Но этот разрушается. И если этот дом не снести, то он сам упадет", - сказал Мокрицкий.


Тендер на демонтаж здания бывшей школы выиграл предприниматель из Житомира. Через 10 дней, после завершения периода обжалования и подписания соглашения, подрядчик приступит к работе.

ФОТО: Суспільне
Тэги: Житомир, здание, снос, школа
Комментариев: 6
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 10:39:07, Сегодня [Материал]
+2

"Это - земля департамента образования. Что на ней будет потом, будут решать специалисты департамента. Но это могут быть только учебные заведения"

Наверно в конечном виде будет школьная столовая для школьных школьников, но начнут деятельность с ресторана.
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 11:15:54, Сегодня [Материал]
+2

Зараз в Житомирі залишилась одна вечірня школа на Каракульній, але й ту ліквідовують згідно нового закону про освіту. Подивимось чи в якійсь школі відкриють класи з вечірньою формою навчання.
victorio
3 Виктор (victorio)   • 12:55:41, Сегодня [Материал]
+1

""Этот дом - последний из тех, которые построили в городе с так называемой кирпичной архитектуры, или кирпича сердца."
КИРПИЧА СЫРЦА !!! (Не обожжённый кирпич а просто высушенная глина ) Авторы! Читайте что сами пишете!
Памятник архитектуры так себе... никаких прорывных технологий того времени, эстетика на слабую троечку....
Просто дом. Просто руина. Завалить, заровнять, высадить сквер и поставить памятник учителям которые там рабортали.
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 13:32:55, Сегодня [Материал]
-1

Кто ходит в тех краях, высотка там вырастет или не?
dakar
5 Инспектор Кранник (dakar)   • 15:48:04, Сегодня [Материал]
0

Нет. Там места очень мало
Fedya
6 jose (Fedya)   • 15:53:47, Сегодня [Материал]
0

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