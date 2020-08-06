В центре Житомира снесут аварийное здание, построенное в 19 веке. ФОТО

"Демонтировать здание будут 2 недели. Это - земля департамента образования. Что на ней будет потом, будут решать специалисты департамента. Но это могут быть только учебные заведения", - сказал Александр Дихтяр, заместитель руководителя управления капитального строительства городского совета.
"Этот дом - последний из тех, которые построили в городе с так называемой кирпичной архитектуры, кирпича-сырца. Это такой очень ненадежный материал. В советские времена там была школа, а после войны - мужская школа. Эту школу закончил ученый Леонид Грищук. Впоследствии там образовали вечернюю школу. В общем, думаю, памятники архитектуры не стоит сносить. Но этот разрушается. И если этот дом не снести, то он сам упадет", - сказал Мокрицкий.
Наверно в конечном виде будет школьная столовая для школьных школьников, но начнут деятельность с ресторана.
КИРПИЧА СЫРЦА !!! (Не обожжённый кирпич а просто высушенная глина ) Авторы! Читайте что сами пишете!
Памятник архитектуры так себе... никаких прорывных технологий того времени, эстетика на слабую троечку....
Просто дом. Просто руина. Завалить, заровнять, высадить сквер и поставить памятник учителям которые там рабортали.