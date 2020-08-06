В центре Житомира снесут аварийное здание, построенное в 19 веке. ФОТО

"Демонтировать здание будут 2 недели. Это - земля департамента образования. Что на ней будет потом, будут решать специалисты департамента. Но это могут быть только учебные заведения", - сказал Александр Дихтяр, заместитель руководителя управления капитального строительства городского совета.

"Этот дом - последний из тех, которые построили в городе с так называемой кирпичной архитектуры, кирпича-сырца. Это такой очень ненадежный материал. В советские времена там была школа, а после войны - мужская школа. Эту школу закончил ученый Леонид Грищук. Впоследствии там образовали вечернюю школу. В общем, думаю, памятники архитектуры не стоит сносить. Но этот разрушается. И если этот дом не снести, то он сам упадет", - сказал Мокрицкий.