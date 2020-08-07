Сухомлин назвал стоимость строительства памятника воинам АТО в Житомире

В Житомире определились с названием памятника воинам АТО - "Защитникам Украины в войне с российским агрессором". Об этом в соцсети сообщил городской голова Житомира.
"Такое название будущего памятника согласовали военные, мамы и жены погибших военнослужащих, совместно с историками и краеведами. Новое название утвердим на очередном заседании исполкома"
, - отметил Сергей Сухомлин
.
Вскоре объявят тендер на строительство памятника. Стоимость сооружения составит около 6,5 миллионов гривен. Депутаты горсовета на сессии предусмотрели заложение средств.
Как сообщал "Журнал Житомира
", памятник героям АТО/ООС установят в центре Житомира, в сквере на улице Победы
.
п.с. монумент не нужен никому кроме дурачков, такое страшилище портит вид города, уйма советских памятников ничему не научила?
потрибэн - ставьте
ватникам пофиг, это не наша война...
В тебе вже собача озвучка!
Наче звір чи скотина чи що?
Чим "Пабедобесие" відрізняється від злочинної війни руських катів від німецьких?
Цю технологію можна детально побачити на пам'ятниках на цвинтарі.
А якщо ваті щось не подобається то тоді поясніть чому ставили пам'ятники і увіковічували подвиг тих хто поліг в боротьбі з німецькими фашистами і чому не можна робити це тим, хто поліг в боротьбі з російськими фашистами?
Пам'ятник подобається і достойний стояти на самому чільному місці .