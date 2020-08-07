Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 07.08.2020    18:30:07
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 7 » 13:27:11

Сухомлин назвал стоимость строительства памятника воинам АТО в Житомире

Сегодня, 13:57:11 720 26 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Сухомлин назвал стоимость строительства памятника воинам АТО в Житомире

 В Житомире определились с названием памятника воинам АТО - "Защитникам Украины в войне с российским агрессором". Об этом в соцсети сообщил городской голова Житомира.

"Такое название будущего памятника согласовали военные, мамы и жены погибших военнослужащих, совместно с историками и краеведами. Новое название утвердим на очередном заседании исполкома", - отметил Сергей Сухомлин.

Вскоре объявят тендер на строительство памятника. Стоимость сооружения составит около 6,5 миллионов гривен. Депутаты горсовета на сессии предусмотрели заложение средств.

Как сообщал "Журнал Житомира", памятник героям АТО/ООС установят в центре Житомира, в сквере на улице Победы

Тэги: АТО, Житомир, памятник
Комментариев: 26
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:08:16, Сегодня [Материал]
+2

Набіг у коментарі вати, якій "лучше купітє на еті дєньгі людЯм квартіри", розпочнеться через 3... 2... 1...
starix
3 max starkov (starix)   • 14:30:27, Сегодня [Материал]
-6

ты на полном серьезе думаешь что АТО-шникам которые там жизнью рискуют нужен кусок металла сомнительного качества? Тут походу ты вата как раз таки, предатель.
Boris
5 Boris (Boris)   • 14:51:13, Сегодня [Материал]
+3

Особливо в кінці мені сподобалось - "прєдатель" :)))) коли ж ви повиздихаєте? йопересете. P.S. Монумент потрібен!
starix
7 max starkov (starix)   • 15:04:56, Сегодня [Материал]
-6

не переживай, бориска, ты сдохнешь раньше - такие как вы долго не живут независимо от возраста.
п.с. монумент не нужен никому кроме дурачков, такое страшилище портит вид города, уйма советских памятников ничему не научила?
Provocateur
8 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:05:32, Сегодня [Материал]
+4

Вата ж ніколи не напише щось на кшталт "Ви справді думаєте, що комусь потрібні ці ваші урочистості до 9 травня? Краще роздайте зекономлені гроші ветеранам!" =))
pushistik13
14 Пушистик (pushistik13)   • 16:30:15, Сегодня [Материал]
-7

чё ты скулиш?
потрибэн - ставьте
ватникам пофиг, это не наша война...
predi
18 predi (predi)   • 16:37:44, Сегодня [Материал]
+5

О!
В тебе вже собача озвучка!
Наче звір чи скотина чи що?
Sams2
17 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:34:37, Сегодня [Материал]
-7

Я тебе один секрет открою - 9 мая - это праздник ПОБЕДЫ, а не участия в войне. Разницу понимаешь?
predi
22 predi (predi)   • 16:50:35, Сегодня [Материал]
+5

А ти поясни нам, яка різниця?
Чим "Пабедобесие" відрізняється від злочинної війни руських катів від німецьких?
Crespito
25 Hernan (Crespito)   • 17:23:04, Сегодня [Материал]
-5

а в Украине кто-то обьявлял войну России? Просто "Защитникам Украины в войне с российским агрессором", в какой именно войне? Так и 9-го мая есть победитель, где, кстати, вашего брата бандеровского потоптали знатно :)))
Karab
9 Сергей (Karab)   • 15:06:23, Сегодня [Материал]
-3

Борис,ты лично, сколько на него денег отдашь?
predi
13 predi (predi)   • 16:21:39, Сегодня [Материал]
+3

А ти?
Boris
19 Boris (Boris)   • 16:43:00, Сегодня [Материал]
+5

Сєргєй, там щось написано про збирання коштів на монумент? Для особливо обдарованих цитую на вашому язикє: "Депутаты горсовета на сессии предусмотрели заложение средств." т.є. податки сплачені громадою Житомира! - це перше, а по друге - якщо ти маєш на увазі, чи я щось ще роблю окрім того, що даю відповіді паразитам держави? Так ти не сумнівайся, добрі справи люблять тишу..
starix
20 max starkov (starix)   • 16:49:04, Сегодня [Материал]
-7

обычно такие как вы - собираете клубнику в польше, так шо про уплату подоходного можете не рассказывать )
Crespito
24 Hernan (Crespito)   • 17:19:45, Сегодня [Материал]
-4

так надо опрос среди житомирян сделать куда потратить 6 с половиной лямов? Может весь город памятниками заставим?
Crespito
6 Hernan (Crespito)   • 15:03:49, Сегодня [Материал]
-5

кугут, то что ты коверкаешь русский язык, тебя это умнее не делает :)
predi
12 predi (predi)   • 16:21:20, Сегодня [Материал]
+2

Це не коверкання, а лінгвістичний переклад.
velcade
2 Санитар (velcade)   • 14:29:09, Сегодня [Материал]
-1

На всех этих ступеньках будет вечно вода, которая испарится только естественным путём. А с учтём "архикачественных" материалов, все швы разлезутся через год-два. Имхо наклон надо делать, хоть чуток.
dakar
10 Инспектор Кранник (dakar)   • 16:13:02, Сегодня [Материал]
0

А чего минусите, человек ведь дело говорит?!
predi
15 predi (predi)   • 16:32:09, Сегодня [Материал]
+4

Швів котрі би могли розійтись там нема. Верхні плити сходинок стоять на шижніх, захищаючи від опадів і як правило склеюються поміж собою.
Цю технологію можна детально побачити на пам'ятниках на цвинтарі.
CPTN
4 AntiHype (CPTN)   • 14:46:23, Сегодня [Материал]
-3

Не, ну раз остальные городские проблемы решены, то можно и памятник поставить.
predi
11 predi (predi)   • 16:19:44, Сегодня [Материал]
+4

Пам'ятник потрібен як нагадування про тих хто не дожив до цих днів віддавши своє життя за незалежність України і про те що поряд є неадекватний фашистський злочинний режим від которого необхідно відмежуватись як від хворого на проказу головного мозку і котрий знаходиться в стані озвірілого стада.
А якщо ваті щось не подобається то тоді поясніть чому ставили пам'ятники і увіковічували подвиг тих хто поліг в боротьбі з німецькими фашистами і чому не можна робити це тим, хто поліг в боротьбі з російськими фашистами?
Пам'ятник подобається і достойний стояти на самому чільному місці .
starix
21 max starkov (starix)   • 16:50:19, Сегодня [Материал]
-8

у тебя на голове разве что )
predi
23 predi (predi)   • 16:56:33, Сегодня [Материал]
+5

Розумна людина пише розумні речі, а дурачок те що викликає питання її адекватності чи розумової відсталості.
Sams2
16 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:32:40, Сегодня [Материал]
-8

Ну если эти 6,5 ляма семьям погибших больше не на что не нужны, то можно и памятник поставить.
Hoakina
26 Марина (Hoakina)   • 17:53:04, Сегодня [Материал]
+1

звісно, пам'ятник потрібен, але не такий, і не за такі кошти. Невже не можна щось скромніше, але мистецьки вартісне?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus