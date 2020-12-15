В Житомире начали работы по строительству памятника защитникам Украины. ФОТО

В центре Житомира начинаются работы по сооружению памятника участникам АТО и ОСС - "Захисникам України у війні з російським агресором". Памятник появится на месте памятного знака в честь награждения Житомира Орденом Красного Знамени, открытого в 1984 году по улице Победы.
Как сообщает информационный портал "Факти Житомира
", сейчас строители возводят вокруг забор.
Год назад в горсовете утвердили результаты конкурса на лучший памятный знак воинам АТО. Победу одержал эскиз Дарьи Евпак "Шлях до перемоги
".
Это монумент, с лицевой стороны которого изображена бронзовая фигура солдата, символизирующая память о всех воинах, отдавших свою жизнь за независимость нашего государства. Вертикальная композиция указывает путь к независимости и свободе. На вершине - солнце, лучи которого пробивается на всю карту-территорию Украины, что символизирует светлое будущее нашего государства.
Тендер
на сооружение памятника выиграло ДП "Фаворит ОПТ". За свою работу предприятие получит 5 млн 385 тысяч гривен.
Вам багато чого не хватало і не хватає і в першу чергу совісті і честі. Бо ці люди зробили все щоб кацапи не похоронили Україну і достойні цієї невеличкої відзнаки бо ми перед ними ще в великому боргу.
Але якщо дійсно тут є корупційна складова то я перший підтримаю тих хто зможе це довести щоб злодіям дати по загребущих руках.
Якщо ти проти спорудження пам'ятника нашим воїнам, то до чого тут придумані якісь квартири? Чи може всі воїни до одного отримають квартири якщо цей пам'ятник не буде збудований?
А щодо дати "по зубах" то це ти оперуєш фактами корупції і не хочеш офіційно їх оприлюднити з написанням заяви в правоохоронні органи. Значить ти теж співучасник злочину бо не дав факти правоохоринним органам і це вже стаття КК і тебе теж повинні притягувати до відповідальності як злочинця.
Во блин!
Потрібно так об щось йокнуться щоб сприймати це серйозно.
Але горжусь посадовою нагородою і таким високим званням в твоїх очах.
Завтра одіну костюм, краватку і піду в свій робочий кабінет. А ти тим часом до мого приходу збери всіх присутній проінструктуй на кшалт нового начальника і не забудь купити квіти для зустрічі і оркестр щоб грав "Встречный марш". І накрий св'ятковий стіл. Якщо це все виконаєш то візьму тебе в свої зами і будеш моєю правою рукою, чи ногою, як там правильно.
Але якщо не виконаєш, то силою свого високопосадового стану розжалую тебе з посади геннераля хурожнутого до чину лейбштундеррядового кацаповійська звичайного як особливо заслуженого ватного імбецила котрий протидіє історичним пам'ятним проєктам.
Памятники строятся-строятся, а войну все не объявляют...
2. Скільки війн за ці 75 років було офіційно оголошено за відповідною дипломатичною процедурою? (Спойлер: 6-10, залежно від того, чи розглядати арабо-ізраїльські війни як один конфлікт.)
Спочатку читаємо отут друге речення, а потім читаємо всю статтю:
https://bit.ly/2Kw6ZBB
Логічне питання відповідь на котре може дати лише окупант.
Нацист фашистський, то чому трусливий педофіл до цих пір не об'явив війни, а ховається під ширмою "ихтамнет" і орудує як опущений урод ведучи бойові дії не тільки в Україні а і в інших країнах боячись визнать свої злочини і називати речі своїми іменами?
Ці люди заслуговують і на те і на те.
І не там ви гроші шукаєте і не з тими боретесь.
Не звужуйте прав цих людей а борітесь з тими, хто краде мільйонами і сидить в депутатах всіх рівнів і у властних структурах.
Ти проти забудови пам'ятника?
Так, проти!
Пояснити не можеш чому, а мелеш якусь чушь про корупцію наче вона враз пропаде якщо цей пам'ятник перестануть будувати.
Ти як я зрозумів стоїш на позиції вати і р'яно відстоюєш профашистську ідеологію ненавидячи наших захісників?
Там стільки потрібно буде підписувать паперів недолугих....