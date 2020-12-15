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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 15 » 10:51:22

В Житомире начали работы по строительству памятника защитникам Украины. ФОТО

Вчера, 11:14:41 2017 24 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире начали работы по строительству памятника защитникам Украины. ФОТО

 В центре Житомира начинаются работы по сооружению памятника участникам АТО и ОСС - "Захисникам України у війні з російським агресором". Памятник появится на месте памятного знака в честь награждения Житомира Орденом Красного Знамени, открытого в 1984 году по улице Победы.

Как сообщает информационный портал "Факти Житомира", сейчас строители возводят вокруг забор.





Год назад в горсовете утвердили результаты конкурса на лучший памятный знак воинам АТО. Победу одержал эскиз Дарьи Евпак "Шлях до перемоги".

Это монумент, с лицевой стороны которого изображена бронзовая фигура солдата, символизирующая память о всех воинах, отдавших свою жизнь за независимость нашего государства. Вертикальная композиция указывает путь к независимости и свободе. На вершине - солнце, лучи которого пробивается на всю карту-территорию Украины, что символизирует светлое будущее нашего государства.

Тендер на сооружение памятника выиграло ДП "Фаворит ОПТ". За свою работу предприятие получит 5 млн 385 тысяч гривен.

Тэги: памятник, АТО, Житомир
Комментариев: 21
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 11:20:51, Вчера [Материал]
-1

Проект виглядає гарно, а там побачимо що вийде.
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 12:27:03, Вчера [Материал]
-1

главное побольше украсть на нем :)
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:22:25, Вчера [Материал]
-3

Вот, наконец-то! Вот чего нам не хватало в наше время! Теперь у нас, голодных и безработных, будет все замечательно! Но меня интересует другой вопрос - там висел Орден Красного Знамени весом 130 кг чистой бронзы. Где он находится, в чьих руках? Это не асфальт, потрогать и взвесить можно. А еще, куда делся бронзовый памятник Шелушкову весом 64 кг? В Америке снесли все памятники в июне-июле 2020 во время революции. Снесли памятники всем - Колумбу, Джорджу Вашингтону и другим. Единственный памятник, который остался - это памятник Ленину в Сиетле. Они его купили в Чехии за 250 тысяч долларов и установили в Сиетле. Может надо бы выставить на продажу и наш Орден Красного Знамени? Или вы его уже продали без аукциона? Орден Красного Знамени был присвоен городу Житомиру за то, что тут работали, сражались выдающиеся люди - житомиряне.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 13:29:01, Вчера [Материал]
-6

за такие вопросы можно и на подвал заехать....
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:03:22, Вчера [Материал]
-6

Мы уже давно все в подвале. Просто ты этого не заметил. Единственное, что им осталось, это крышку примастырить и прибить гвоздями.
predi
9 predi (predi)   • 15:44:03, Вчера [Материал]
+1

На 3.
Вам багато чого не хватало і не хватає і в першу чергу совісті і честі. Бо ці люди зробили все щоб кацапи не похоронили Україну і достойні цієї невеличкої відзнаки бо ми перед ними ще в великому боргу.
AlexIvanov
11 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:09:03, Вчера [Материал]
-1

Хочеш вместе с ними бабки отмывать? На проэкт миллион, на памятник 5-8 миллионов. Кто проэкт делает? Племянница Розенблата. Это всё финансирует налогоплательщики вы и Я. Лучше за эти деньги купите детям погибших квартиры. И Я буду гордится. А сейчас Я вижу, и знаю, что хотят сп.здить деньги. Про мою совесть можно написать повесть. До сих пор ноги крутит- по колени вода и гильзы. И ненадо пафосных слов- ненадо!
predi
12 predi (predi)   • 17:16:52, Вчера [Материал]
+2

А до чого тут розпил грошей якщо ми говорили про сам факт увіковічнення пам'яті цих людей і про який ви висловились в негативному плані? Пам'ять про цих людей повинна бути збережена для наступних поколінь.
Але якщо дійсно тут є корупційна складова то я перший підтримаю тих хто зможе це довести щоб злодіям дати по загребущих руках.
AlexIvanov
14 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:46:12, Вчера [Материал]
-1

Моё предложение подарить детям погибших солдат по квартире-это вы называете негатевизмом!? 20 миллионов бюджетных денег (налогоплательщиков) осядет у чиновников. У Тебья прямо сейчас появилась возможность дати злодию по зубам. Фонтан на Михайловской из бьюджета потратили миллионы??? А на самом деле деньги на " фонтан" выделил меценат с Италии. Сумма 70 тысяч долларов наличкой . Его даже не пригласили перерезать ленточку. Вот кто перерезал пойди дай по зубам. Кстати фонтаном эту убогость и неназовёш. За семдесят косарей должен был быть самый красивый фонтан на Украине
predi
15 predi (predi)   • 18:00:59, Вчера [Материал]
+2

Знов якісь звинувачення котрі не по адресу і чергова підміна понять. Годен ти бульки пускать в чистій воді щоб зробить її мутною.
Якщо ти проти спорудження пам'ятника нашим воїнам, то до чого тут придумані якісь квартири? Чи може всі воїни до одного отримають квартири якщо цей пам'ятник не буде збудований?
А щодо дати "по зубах" то це ти оперуєш фактами корупції і не хочеш офіційно їх оприлюднити з написанням заяви в правоохоронні органи. Значить ти теж співучасник злочину бо не дав факти правоохоринним органам і це вже стаття КК і тебе теж повинні притягувати до відповідальності як злочинця.
AlexIvanov
18 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:25:32, Вчера [Материал]
-2

Сергей Иванович построй за семдесят косарей фонтан. деньги тебе дали для этой цели. И не булькай. А Итальянцу твоя награда в сессийной зале которую ты ему вручал как " пришей хвост кобыле". Ни Я ни остальные не были твоими воинами. Это воины Света и Добра. Былбы нормальным сходилбы на передок в 14... Может сталбы человеком. Мойсеев Твой зам и зам Дебоя. опять деньги взял под строительсво дома там где КЕЧ расположена. 20 косарей ему отстегнули. Вот так вы и живёте. кстати они Его на видео записали где Мойша распинается. что Он решало в этом городе и бабки Тебе передаст.
predi
20 predi (predi)   • 20:34:39, Вчера [Материал]
+1

Це я "Сергей Иванович" ?
Во блин!
Потрібно так об щось йокнуться щоб сприймати це серйозно.
Але горжусь посадовою нагородою і таким високим званням в твоїх очах.
Завтра одіну костюм, краватку і піду в свій робочий кабінет. А ти тим часом до мого приходу збери всіх присутній проінструктуй на кшалт нового начальника і не забудь купити квіти для зустрічі і оркестр щоб грав "Встречный марш". І накрий св'ятковий стіл. Якщо це все виконаєш то візьму тебе в свої зами і будеш моєю правою рукою, чи ногою, як там правильно.
Але якщо не виконаєш, то силою свого високопосадового стану розжалую тебе з посади геннераля хурожнутого до чину лейбштундеррядового кацаповійська звичайного як особливо заслуженого ватного імбецила котрий протидіє історичним пам'ятним проєктам.
Artmaker
5 Евгений (Artmaker)   • 14:00:59, Вчера [Материал]
+2

"В центре Житомира начинаются работы по сооружению памятника участникам АТО и ОСС - "Захисникам України у війні з російським агресором".
Памятники строятся-строятся, а войну все не объявляют...
Provocateur
7 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:27:07, Вчера [Материал]
0

1. Скільки війн відбулося в світі після 1945 року? (Спойлер: дофіга.)
2. Скільки війн за ці 75 років було офіційно оголошено за відповідною дипломатичною процедурою? (Спойлер: 6-10, залежно від того, чи розглядати арабо-ізраїльські війни як один конфлікт.)

Спочатку читаємо отут друге речення, а потім читаємо всю статтю:
https://bit.ly/2Kw6ZBB
predi
8 predi (predi)   • 15:39:34, Вчера [Материал]
+1

На 5.
Логічне питання відповідь на котре може дати лише окупант.
Нацист фашистський, то чому трусливий педофіл до цих пір не об'явив війни, а ховається під ширмою "ихтамнет" і орудує як опущений урод ведучи бойові дії не тільки в Україні а і в інших країнах боячись визнать свої злочини і називати речі своїми іменами?
AlexIvanov
10 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:54:51, Вчера [Материал]
-3

Верните АТОшникам реабилитационный центр "Лесной Берег" Житомир который украли Зубко, Порошенко , Гундич. Это будет самый лучший подарок израненным. А семьям погибших квартиры выдайте. Сделайте опрос у налогоплательщиков Квартиры или Памятник. И действуйте согласно этого опроса.
predi
13 predi (predi)   • 17:24:03, Вчера [Материал]
+3

А чому має бути якась альтернатива чи "Квартиры или Памятник".
Ці люди заслуговують і на те і на те.
І не там ви гроші шукаєте і не з тими боретесь.
Не звужуйте прав цих людей а борітесь з тими, хто краде мільйонами і сидить в депутатах всіх рівнів і у властних структурах.
AlexIvanov
16 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:10:33, Вчера [Материал]
-4

Ну Ты меня достаёш! Громадська Рада в місті Житомирі Є ? Нема. хто проконтролює ціх чиновників ? Ніхто. Вони не звітуються взагалі. Обернись навкруги і росплющь очі вони вкрали все майно громади. Проходив біля ТЕЛЕцентру по Театральній. Там темно всіх звільнили і вигнали на вулию Приміщення Радіо вкрали і сдають в аренду. вкрали ж в Тебе. Там була і Твоя частка.
predi
17 predi (predi)   • 18:22:02, Вчера [Материал]
+1

Задовбав,точно!
Ти проти забудови пам'ятника?
Так, проти!
Пояснити не можеш чому, а мелеш якусь чушь про корупцію наче вона враз пропаде якщо цей пам'ятник перестануть будувати.
Ти як я зрозумів стоїш на позиції вати і р'яно відстоюєш профашистську ідеологію ненавидячи наших захісників?
AlexIvanov
19 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 19:43:03, Вчера [Материал]
-2

Иди на карантин. в нагдаун. вместе с народом...строитель великий! Читай сверху тендер на памятник "выиграл" Фаворит "Розенблат" 5миллионов 385 тысяч. У Меня к вам полное недоверие. Ясно? в этих 5 милионах и мои налоги.Понял? И я хочу чтолбы вы детям купили квартиры Понял? Я вам уже в открытую говорю. что вы есть крысы. Понял? Или Розенблат забыл как он у Кэт (НАБУ) брал деньги за янтарные земли. Он забыл. а Я помню. четыре часа смотрел. видео. Пока не будет надзора над этими деньгами толку не будет. и надзор серьЁзный, напрочь с АТОшников Весельский, Будницкий. Щербаков Вася. Фантик " Айдар".Миша " Историк". " Вольф" " Пеня" и т.д. Ясно дядя?
predi
21 predi (predi)   • 20:38:06, Вчера [Материал]
+1

Пішов у ногдаун бо в шоці, готовитись до нової посади. Карету до мого будинку подаси в 8-30. А ручку з собою свою брать чи видасть держава?
Там стільки потрібно буде підписувать паперів недолугих....
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