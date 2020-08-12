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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 12 » 15:53:51

В житомирскую реку сливают нечистоты из жилых домов – экологи

Сегодня, 15:53:32 210 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирскую реку сливают нечистоты из жилых домов – экологи

 В Житомире возле микрорайона Крошня обнаружили ручей, который несет нечистоты из жилых домов в реку Крошенка. Об этом в Facebook сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
 

"Было установлено, что напротив жилого массива расположенного на территории Олиевского сельского совета имеется ручей, с которого идет сброс воды в р. Крошенка серого цвета с характерным фекальным запахом. С целью установления возможного загрязнения водного объекта специалистами отдела инструментально-лабораторного контроля отобраны пробы воды из ручья и р. Крошенка выше и ниже по течению для проведения лабораторного исследования", - говорится в сообщении.




Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие превышений по основным показателям и подтвердили наличие фекальных стоков.

Инспекция обратилась к Житомирскому городскому совету относительно принятия мер по ликвидации несанкционированного сброса загрязняющих веществ в реку.
Тэги: Река, сброс, Житомир, нечистоты
Комментариев: 1
bender123
1 vasya (bender123)   • 16:14:41, Сегодня [Материал]
0

ой как интересно...а дальше что? все лето все пляжи непригодны для купания.. какахи плавают поверх воды. и ? уже кого-то поймали? наказали? что сделано чтобы исправить ситуацию и не допустить её повторения ?
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