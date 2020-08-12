В житомирскую реку сливают нечистоты из жилых домов – экологи

В Житомире возле микрорайона Крошня обнаружили ручей, который несет нечистоты из жилых домов в реку Крошенка. Об этом в Facebook сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа
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"Было установлено, что напротив жилого массива расположенного на территории Олиевского сельского совета имеется ручей, с которого идет сброс воды в р. Крошенка серого цвета с характерным фекальным запахом. С целью установления возможного загрязнения водного объекта специалистами отдела инструментально-лабораторного контроля отобраны пробы воды из ручья и р. Крошенка выше и ниже по течению для проведения лабораторного исследования", - говорится в сообщении.
Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие превышений по основным показателям и подтвердили наличие фекальных стоков.
Инспекция обратилась к Житомирскому городскому совету относительно принятия мер по ликвидации несанкционированного сброса загрязняющих веществ в реку.