Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 09.09.2020    19:49:10
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 9 » 11:05:28

Реку в Житомире загрязнили неизвестным веществом коричнево цвета. ФОТО

Сегодня, 11:20:28 1372 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Реку в Житомире загрязнили неизвестным веществом коричнево цвета. ФОТО

 9 сентября в Житомире зафиксировали сброс неизвестного вещества в реку Тетерев. Загрязнение обнаружили между дамбой и городским Гидропарком. Об этом в соцсети информирует Житомирский рыбоохранный патруль.

"На "горячую линию" Житомирского рыбоохранного патруля поступило сообщение о загрязнении реки Тетерев в г. Житомир. Неравнодушный гражданин заявил, что сброс происходит в районе между дамбой и городским гидропарком. Оперативная группа патруля совместно со специалистами отдела ихтиологии и регулирования рыболовства срочно выехали на место события", - говорится в сообщении.

Патруль обнаружил в воде неизвестное вещество коричнево-бурого цвета.

На место происшествия вызвали инспекторов Госэкоинспекции Полесского округа. Были проведены отборы проб воды и переданы в лабораторию.

Как сообщал "Журнал Житомира", подобный инцидент произошел в конце июля. Тогда в Тетереве плавали неизвестные нечистоты, похожие на фекалии.









Тэги: Житомир, Тетерев, сброс, нечистоты
Комментариев: 6
GeraP
1 Павел Николаевич (GeraP)   • 11:56:20, Сегодня [Материал]
+5

И никто за это не понесет ответственность как всегда.
Marine
2 Руслана (Marine)   • 12:13:48, Сегодня [Материал]
+3

Идиоты, зачем так реку засрать?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:40:17, Сегодня [Материал]
-2

Так это водоканал сбрасывает. директор Никитин.
SlavaNibiru
4 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:48:11, Сегодня [Материал]
0

https://i.ibb.co/zH6SszG/27787197.jpg
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:20:47, Сегодня [Материал]
-1

Рыбу травят. людей травят. такого жаха не было ни приодной власти
google
6 Гугиль (google)   • 14:35:57, Сегодня [Материал]
0

Та это же яблочный сок или квас )
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus