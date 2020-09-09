Реку в Житомире загрязнили неизвестным веществом коричнево цвета. ФОТО

9 сентября в Житомире зафиксировали сброс неизвестного вещества в реку Тетерев. Загрязнение обнаружили между дамбой и городским Гидропарком. Об этом в соцсети информирует Житомирский рыбоохранный патруль
.
"На "горячую линию" Житомирского рыбоохранного патруля поступило сообщение о загрязнении реки Тетерев в г. Житомир. Неравнодушный гражданин заявил, что сброс происходит в районе между дамбой и городским гидропарком. Оперативная группа патруля совместно со специалистами отдела ихтиологии и регулирования рыболовства срочно выехали на место события"
, - говорится в сообщении.
Патруль обнаружил в воде неизвестное вещество коричнево-бурого цвета.
На место происшествия вызвали инспекторов Госэкоинспекции Полесского округа. Были проведены отборы проб воды и переданы в лабораторию.
Как сообщал "Журнал Житомира
", подобный инцидент произошел в конце июля. Тогда в Тетереве плавали неизвестные нечистоты
, похожие на фекалии.