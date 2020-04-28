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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 28 » 17:18:57

Водоканал отреагировал на сброс нечистот в Тетерев: говорят, что все в норме

Вчера, 17:42:57 1041 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал отреагировал на сброс нечистот в Тетерев: говорят, что все в норме

 КП "Житомирводоканал" подтвердил, что труба на Корбутовке, с которой был сделан сброс неочищенных вод, принадлежит предприятию.

"23 апреля рыбоохранные патрульные обратили внимание на сбросы в Тетерев вблизи Гидропарка, о чем было сообщено КП "Житомирводоканал" и экологической инспекции. Лаборатории обеих организаций отреагировали на жалобу мгновенно - на месте нашего сброса №3 сразу были отобраны пробы воды для проведения анализа", - сообщает коммунальное предприятие.

По информации водоканала, результаты анализов воды не показали никаких нарушений.
 

"Считаем своим долгом успокоить житомирян: результаты анализов свидетельствуют о том, что нарушений относительно качественных показателей сбросов промывных вод в Тетерев нет. Кроме того, в указанном месте и поблизости нет абсолютно никаких сооружений канализации, которые перекачивают или очищают стоки", - отмечают на предприятии.


Как сообщал "Журнал Житомира", 28 апреля во время ночного рейда на территории Житомирского водохранилища рыбоохранные патрульные заметили сбросы нечистот в реку Тетерев.
Тэги: сброс, Житомир, Тетерев, водоканал
Комментариев: 1
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 20:36:15, Вчера [Материал]
0

работники водоканала - https://www.youtube.com/watch?v=jbvYDqy2oO0
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