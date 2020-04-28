Водоканал отреагировал на сброс нечистот в Тетерев: говорят, что все в норме

КП "Житомирводоканал" подтвердил, что труба на Корбутовке, с которой был сделан сброс неочищенных вод, принадлежит предприятию.
"23 апреля рыбоохранные патрульные обратили внимание на сбросы в Тетерев вблизи Гидропарка, о чем было сообщено КП "Житомирводоканал" и экологической инспекции. Лаборатории обеих организаций отреагировали на жалобу мгновенно - на месте нашего сброса №3 сразу были отобраны пробы воды для проведения анализа"
, - сообщает коммунальное предприятие
.
По информации водоканала, результаты анализов воды не показали никаких нарушений.
"Считаем своим долгом успокоить житомирян: результаты анализов свидетельствуют о том, что нарушений относительно качественных показателей сбросов промывных вод в Тетерев нет. Кроме того, в указанном месте и поблизости нет абсолютно никаких сооружений канализации, которые перекачивают или очищают стоки", - отмечают на предприятии.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 28 апреля во время ночного рейда на территории Житомирского водохранилища рыбоохранные патрульные заметили сбросы нечистот в реку Тетере
в.