В Тетереве зафиксировали мор рыбы: Житомирводоканал отрицает причастность

23 сентября в Житомире в реке Тетерев зафиксировали массовый мор рыбы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил "Житомирводоканал
".
Предприятие отмечает, что канализационные насосные станции работают в штатном режиме. Мор зафиксировали вблизи дамбы.
"Вблизи дамбы сегодня (23 сентября, - ред.) был зафиксированомассовый мор рыбы. В связи с ситуацией, которая сложилась, для нас важно оповестить общественность о том, что все наши канализационные насосные станции работают в штатном режиме", - информирует водоканал.
Работники КП "Житомирводоканал" сообщили о ситуации в экоинспекцию, которая будет выяснять причины гибели рыбы.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 18 сентября на ГКНС произошла аварийная ситуация
, в результате которой неочищенные сточные воды стали попадать в реку Тетерев.