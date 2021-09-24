Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 24 » 09:32:45

В Тетереве зафиксировали мор рыбы: Житомирводоканал отрицает причастность

Сегодня, 09:32:45 783 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Тетереве зафиксировали мор рыбы: Житомирводоканал отрицает причастность

 23 сентября в Житомире в реке Тетерев зафиксировали массовый мор рыбы. Об этом на своей странице в соцсети сообщил "Житомирводоканал".

Предприятие отмечает, что канализационные насосные станции работают в штатном режиме. Мор зафиксировали вблизи дамбы.
 

"Вблизи дамбы сегодня (23 сентября, - ред.) был зафиксированомассовый мор рыбы. В связи с ситуацией, которая сложилась, для нас важно оповестить общественность о том, что все наши канализационные насосные станции работают в штатном режиме", - информирует водоканал.


Работники КП "Житомирводоканал" сообщили о ситуации в экоинспекцию, которая будет выяснять причины гибели рыбы.

Как сообщал "Журнал Житомира", 18 сентября на ГКНС произошла аварийная ситуация, в результате которой неочищенные сточные воды стали попадать в реку Тетерев.
Тэги: Житомир, Тетерев, мор рыбы, водоканал
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Комментариев: 6
melan
1 melan (melan)   • 11:19:58, Сегодня [Материал]

наша хата с краю ничего не знаю
Легионер
2 Александр (Легионер)   • 11:37:07, Сегодня [Материал]

"Рафик вааще не виновен, он мне сам сказал" (с)
Marine
3 Руслана (Marine)   • 13:14:43, Сегодня [Материал]

Для руководства водоканала в аду уже разожгли костер!
По трубам течет нечто, но на воду не похоже. Домашние фильтра не справляются, нужно менять каждый месяц.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:52:48, Сегодня [Материал]

Предлагают написать заяву Президенту Зеленскому по поводу того . что происходит преступная бездействие со стороны органов власти Житомира со стороны правоохранительных органов и органов экоконтроля. Я дукмаю. что это правильное предложение, потому что речку надо спасать немедленно! И обращение должно быть коллективным.
TerminatorUA
6 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:03:34, Сегодня [Материал]

Давай, напиши, подпишем. Только Зеленскому покуй...
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:54:56, Сегодня [Материал]

В карпатах воду пбт с водопада. кристальная вода. А в нашей речке купатся нельзя . а не только пить!
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