В Тетереве зафиксировали мор рыбы: Житомирводоканал отрицает причастность

"Вблизи дамбы сегодня (23 сентября, - ред.) был зафиксированомассовый мор рыбы. В связи с ситуацией, которая сложилась, для нас важно оповестить общественность о том, что все наши канализационные насосные станции работают в штатном режиме", - информирует водоканал.