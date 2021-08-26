Авария на канализационной станции в Житомире: экологи подсчитали убытки и обратились к правоохранителям

"Ежедневно наши специалисты отбирали пробы воды и осуществляли их лабораторную экспертизу, по результатам которой зафиксировано отклонение от нормы по содержанию аммиака, нитритов, нитратов, железа, фосфата, химического и биохимического потребления кислорода, взвешенным веществам. Также зафиксировано низкое содержание растворенного кислорода в воде (от 0,9 мг/куб. м до 2,8 мг/куб. м при норме не менее 4 мг/куб. м). Работники отдела инструментально-лабораторного контроля ГЭИ также отобрали образцы почвы, на который попадали нечистоты. Там обнаружено превышение содержания аммония в 3 раза, фосфора в 1,5 раза, хлоридов в 2,5 раза", - сообщил Андрей Малёваный.