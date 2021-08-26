Авария на канализационной станции в Житомире: экологи подсчитали убытки и обратились к правоохранителям

Госэкоинспекция насчитала почти 23 млн грн убытков за загрязнение реки Тетерев, которое повлекла авария на главной канализационной насосной станции КП "Житомирводоканал". Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малёваный
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"Ежедневно наши специалисты отбирали пробы воды и осуществляли их лабораторную экспертизу, по результатам которой зафиксировано отклонение от нормы по содержанию аммиака, нитритов, нитратов, железа, фосфата, химического и биохимического потребления кислорода, взвешенным веществам. Также зафиксировано низкое содержание растворенного кислорода в воде (от 0,9 мг/куб. м до 2,8 мг/куб. м при норме не менее 4 мг/куб. м). Работники отдела инструментально-лабораторного контроля ГЭИ также отобрали образцы почвы, на который попадали нечистоты. Там обнаружено превышение содержания аммония в 3 раза, фосфора в 1,5 раза, хлоридов в 2,5 раза", - сообщил Андрей Малёваный.
Отмечается, что в результате аварии водоканал сбросил в Тетерев 120 тыс. куб. м неочищенных сточных вод. Это не только загрязнило речную воду, но повлекло массовую гибель рыбы - более 27 тыс. единиц.
Начитаны колоссальные суммы убытков окружающей среде:
- за сброс неочищенных сточных вод 13,1 млн грн;
- за гибель водных живых ресурсов 8,9 млн грн;
- за загрязнение земельных ресурсов почти 880 тыс. грн.
На директора "Житомирводоканала" экоинспекция составила админпротокол о нарушении правил охраны водных ресурсов. Также экологи направили материалы в правоохранительные органы.
Предыстория
В ночь на 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира был затоплен машинный зал. Работникам КП "Житомирводоканал" не удалось спасти насосное оборудование от затопления и неочищенные стоки начали попадать в Тетерев
.
8 и 9 августа сброс стоков продолжился
. В Тетереве зафиксировали массовый мор рыбы
.
В ночь на 10 августа на главной канализационной насосной станции Житомира запустили один из насосных агрегатов. Однако, он поработал лишь несколько часов
и остановился.
Ночью 11 августа работникам КП "Житомирводоканал" удалось запустить один из насосов
и начать перекачивать стоки на очистные сооружения.
12 августа во всех точках отбора уровень растворенного кислорода в воде находился в норме
.
13 августа мэр Житомира назвал вероятные причины аварии
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