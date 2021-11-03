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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 3 » 17:44:00

Водоканал за загрязнение Тетерева должен заплатить еще 4,5 млн гривен

Сегодня, 17:44:00 402 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал за загрязнение Тетерева должен заплатить еще 4,5 млн гривен

 КП "Житомирводоканал" за сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев должно возместить ущерб в размере 4,5 млн грн. Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малёваный.
 

"Еще 4,5 миллиона гривен ущерба должно оплатить КП "Житомирводоканал" за загрязнение реки Тетерев! Такую сумму рассчитали в Госэкоинспекции на основе результатов лабораторных исследований проб сточных вод и справки, предоставленной коммунальным предприятием. Напомню, что в начале октября в реку Тетерев попало более 14 тысяч кубометров неочищенных сточных вод в результате выхода из строя оборудования", - сообщил Андрей Малёваный.


Ранее в отобранных пробах инспекция обнаружила превышение содержания ряда загрязняющих веществ и рассчитала 2,5 миллиона гривен убытков.

Всего в период аварийной ситуации на КП "Житомирводоканал" окружающей среде уже нанесен ущерб на общую сумму более 30 миллионов гривен, в частности:
 
  • 20,2 млн гривен в результате сброса неочищенных сточных вод;
  • почти 9 млн гривен из-за гибели водных живых ресурсов;
  • около 900 тысяч гривен в результате загрязнения земельных ресурсов.

Госекоинспекция направила материалы по этим фактам в Управление СБУ в Житомирской области и Житомирскую областную прокуратуру.

"Такое масштабное загрязнение окружающей среды влечет уголовную ответственность для должностных лиц предприятия", - подчеркнули в Госэкоинспекции.
Тэги: водоканал, ущерб, Тетерев, авария, экологи
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Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:48:53, Сегодня [Материал]

А почему водоканал должен заплатить ? Должен платить Никитин и тот кто нанимал этого лабуха без образования на работу. Если вы думаете . что поймали Бога за бороду то вы глубоко ошибаетесь. Янукович и его клика точно так же думали как вы.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 18:02:37, Сегодня [Материал]

по 15 гривен с кажгого житомирца, ну и жителя Вересов
фигня в принципе...
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:22:28, Сегодня [Материал]

Сенсация http://zhzh.info/publ/59-1-0-21535
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:59:46, Сегодня [Материал]

Зачем вы высер полоумного Коцюбко называете сенсацией?
SAT
5 Nostradamus (SAT)   • 20:20:58, Сегодня [Материал]

І все це заплатимо ми з вами, бо Нікітін вже анонсував підвищення тарифів після нового року. Отак нас і будуть постійно " Иметь ". А брудноротий Коцюбко буде тут різну популістську хєротєнь писати. Так ми й живемо, тому що нами намагаються керувати малоосвідчені коцюбки, видаючи себе за козацьких енералів ))
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