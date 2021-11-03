Водоканал за загрязнение Тетерева должен заплатить еще 4,5 млн гривен

КП "Житомирводоканал" за сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев должно возместить ущерб в размере 4,5 млн грн. Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малёваный
.
"Еще 4,5 миллиона гривен ущерба должно оплатить КП "Житомирводоканал" за загрязнение реки Тетерев! Такую сумму рассчитали в Госэкоинспекции на основе результатов лабораторных исследований проб сточных вод и справки, предоставленной коммунальным предприятием. Напомню, что в начале октября в реку Тетерев попало более 14 тысяч кубометров неочищенных сточных вод в результате выхода из строя оборудования", - сообщил Андрей Малёваный.
Ранее в отобранных пробах инспекция обнаружила превышение содержания ряда загрязняющих веществ и рассчитала 2,5 миллиона гривен убытков
.
Всего в период аварийной ситуации на КП "Житомирводоканал" окружающей среде уже нанесен ущерб на общую сумму более 30 миллионов гривен, в частности:
- 20,2 млн гривен в результате сброса неочищенных сточных вод;
- почти 9 млн гривен из-за гибели водных живых ресурсов;
- около 900 тысяч гривен в результате загрязнения земельных ресурсов.
Госекоинспекция направила материалы по этим фактам в Управление СБУ в Житомирской области и Житомирскую областную прокуратуру.
"Такое масштабное загрязнение окружающей среды влечет уголовную ответственность для должностных лиц предприятия"
, - подчеркнули в Госэкоинспекции.