Водоканал за загрязнение Тетерева должен заплатить еще 4,5 млн гривен

"Еще 4,5 миллиона гривен ущерба должно оплатить КП "Житомирводоканал" за загрязнение реки Тетерев! Такую сумму рассчитали в Госэкоинспекции на основе результатов лабораторных исследований проб сточных вод и справки, предоставленной коммунальным предприятием. Напомню, что в начале октября в реку Тетерев попало более 14 тысяч кубометров неочищенных сточных вод в результате выхода из строя оборудования", - сообщил Андрей Малёваный.