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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 12 » 13:27:43

«Кислород в норме»: водоканал уверяет, что в Тетереве улучшилось состояние воды

Сегодня, 13:27:43 372 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Кислород в норме»: водоканал уверяет, что в Тетереве улучшилось состояние воды

 Сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев - прекращен. КП "Житомирводоканал" полностью взяло контроль над ситуацией.

Как сообщает коммунальное предприятие, сейчас все хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды транспортируются на очистные сооружения канализации и проходят полный цикл очистки.

Также отмечается, что 12 августа во всех точках отбора уровень растворенного кислорода в воде находится в норме.
 

"Так, в районе Бумажной фабрики этот показатель составляет 5,09 мг О2/куб. дм, за сбросом - 4,96, ниже сброса - 5,12, выше ГКНС - 7,83 при норме 4,0 мг О2/куб. дм", - отмечают коммунальщики.


В первые дни после сброса стоков показатель составлял около 1,8 мг/куб. дм.


 

Что произошло


В ночь на 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира был затоплен машинный зал. Работникам КП "Житомирводоканал" не удалось спасти насосное оборудование от затопления и неочищенные стоки начали попадать в Тетерев.

8 и 9 августа сброс стоков продолжился. В Тетереве зафиксировали массовый мор рыбы.

В ночь на 10 августа на главной канализационной насосной станции Житомира запустили один из насосных агрегатов. Однако, он поработал лишь несколько часов и остановился.

Ночью 11 августа работникам КП "Житомирводоканал" удалось запустить один из насосов и начать перекачивать стоки на очистные сооружения.

По факту возникновения аварии на напорном канализационном коллекторе ГКНС проводится служебное расследование.
Тэги: водоканал, КНС, авария, Тетерев, Река, вода
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