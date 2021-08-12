«Кислород в норме»: водоканал уверяет, что в Тетереве улучшилось состояние воды

Сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев - прекращен. КП "Житомирводоканал" полностью взяло контроль над ситуацией.
Как сообщает коммунальное предприятие
, сейчас все хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды транспортируются на очистные сооружения канализации и проходят полный цикл очистки.
Также отмечается, что 12 августа во всех точках отбора уровень растворенного кислорода в воде находится в норме.
"Так, в районе Бумажной фабрики этот показатель составляет 5,09 мг О2/куб. дм, за сбросом - 4,96, ниже сброса - 5,12, выше ГКНС - 7,83 при норме 4,0 мг О2/куб. дм", - отмечают коммунальщики.
В первые дни после сброса стоков показатель составлял около 1,8 мг/куб. дм.
Что произошло
В ночь на 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира был затоплен машинный зал. Работникам КП "Житомирводоканал" не удалось спасти насосное оборудование от затопления и неочищенные стоки начали попадать в Тетерев
.
8 и 9 августа сброс стоков продолжился
. В Тетереве зафиксировали массовый мор рыбы
.
В ночь на 10 августа на главной канализационной насосной станции Житомира запустили один из насосных агрегатов. Однако, он поработал лишь несколько часов
и остановился.
Ночью 11 августа работникам КП "Житомирводоканал" удалось запустить один из насосов
и начать перекачивать стоки на очистные сооружения.
По факту возникновения аварии на напорном канализационном коллекторе ГКНС проводится служебное расследование
.