Водоканал города Коростышев имеет разрушены очистные сооружения и сбрасывает в Тетерев неочищенные сточные воды. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа, которая на днях провела внеплановую проверку предприятия.
Во время проверки также обнаружили, что коммунальное предприятие не имеет разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
"Очистные сооружения канализации содержатся в ненадлежащем состоянии (находятся в разрушенном состоянии), как следствие ненадлежащей работы указанных сооружений, недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в р. Тетерев с показателями превышающих установленные нормативы ПДС", - информируют экологи.
Государственной экологической инспекцией Полесского округа вышеуказанному предприятию было рассчитано и предъявлено за сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ в р. Тетерев претензию на сумму 203 231 грн, которая в настоящее время не оплачена.
"По состоянию на сегодня принимаются меры по предъявлению иска в Хозяйственный суд для принудительного взыскания средств"
, - добавляет экологическая инспекция.
Город-сосед Житомира сбрасывает в Тетерев загрязненные сточные воды. ФОТО