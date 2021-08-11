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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 11 » 14:55:48

Экологи рассказали о состоянии реки Тетерев после аварии на ГКНС

Сегодня, 14:55:48 595 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Экологи рассказали о состоянии реки Тетерев после аварии на ГКНС

 Государственные инспекторы каждые два часа, начиная с 7 августа, проводят замеры растворенного кислорода в реке Тетерев и на аварийном сбросе. По состоянию на 11 августа положительная динамика по повышению растворенного кислорода в воде - не наблюдается.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа. Специалисты отмечают, что сточные воды продолжают попадать в реку, однако их количество уменьшилось.
 

"Сегодня ночью на ГКНС частично запустили насосное оборудование, чем уменьшено количество сточных вод, попадающее в реку Тетерев, однако сброс по состоянию на 12:00 дня 11 августа продолжается", - информируют экологи.


В течение 9 и 10 августа в водах Тетерева насчитали более 27 000 экземпляров погибшей рыбы.
 

"9 августа проведено обследование водного зеркала и береговой линии реки Тетерев ниже сброса протяженностью около 2 км (район ООО "Житомирский картонный комбинат"). По результатам обследования и комиссионного подсчета количество погибших водных биоресурсов составляет 17 547 экземпляров. По результатам обследования 10 августа количество погибших водных биоресурсов составляет 10 056 экземпляров. Расчеты ущерба, и все материли будут переданы в правоохранительные органы", - сообщает Государственная экологическая инспекция.


11 августа во время обследования водного зеркала и берегов реки Тетерев ниже сброса (села Быстри, Левков, Станишовка) новых случаев гибели водных биоресурсов не обнаружено.

Экологи призывают местных жителей отказаться от использования реки, как для купания, так и для рыбалки, плавания на лодках или водопоя животных.

Напомним, ночью 11 августа работникам КП "Житомирводоканал" удалось запустить один из насосов и начать перекачивать стоки на очистные сооружения.
Тэги: КНС, экологи, Тетерев, Река, авария
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Комментариев: 1
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 17:11:48, Сегодня [Материал]

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