Экологи рассказали о состоянии реки Тетерев после аварии на ГКНС

Государственные инспекторы каждые два часа, начиная с 7 августа, проводят замеры растворенного кислорода в реке Тетерев и на аварийном сбросе. По состоянию на 11 августа положительная динамика по повышению растворенного кислорода в воде - не наблюдается.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция
Полесского округа. Специалисты отмечают, что сточные воды продолжают попадать в реку, однако их количество уменьшилось.
"Сегодня ночью на ГКНС частично запустили насосное оборудование, чем уменьшено количество сточных вод, попадающее в реку Тетерев, однако сброс по состоянию на 12:00 дня 11 августа продолжается", - информируют экологи.
В течение 9 и 10 августа в водах Тетерева насчитали более 27 000 экземпляров погибшей рыбы.
"9 августа проведено обследование водного зеркала и береговой линии реки Тетерев ниже сброса протяженностью около 2 км (район ООО "Житомирский картонный комбинат"). По результатам обследования и комиссионного подсчета количество погибших водных биоресурсов составляет 17 547 экземпляров. По результатам обследования 10 августа количество погибших водных биоресурсов составляет 10 056 экземпляров. Расчеты ущерба, и все материли будут переданы в правоохранительные органы", - сообщает Государственная экологическая инспекция.
11 августа во время обследования водного зеркала и берегов реки Тетерев ниже сброса (села Быстри, Левков, Станишовка) новых случаев гибели водных биоресурсов не обнаружено.
Экологи призывают местных жителей отказаться от использования реки
, как для купания, так и для рыбалки, плавания на лодках или водопоя животных.
Напомним, ночью 11 августа работникам КП "Житомирводоканал" удалось запустить один из насосов
и начать перекачивать стоки на очистные сооружения.