В Житомире снова остановилась главная КНС: горожан предупреждают о возможном отключении воды

9 августа около 22:00 на главной канализационной насосной станции Житомира запустили один из насосных агрегатов. Однако, он поработал лишь несколько часов
и остановился. Поэтому нечистоты снова полились к реку Тетерев.
Об этом 10 июля сообщил городской голова Житомира.
"Вчера после установки насоса он несколько часов проработал и вышел из строя. Это очень старые насосы, которые уже после сушки не могут работать", - сказал Сухомлин.
Он добавил, что сейчас главное задание - запустить КНС, а уже потом начать ликвидацию последствий аварии.
Известно, что после 14:00 из города Обухов в Житомир транспортируют еще один насос. Вечером запланирован монтаж.
В связи с установкой оборудования возможно ограничение водоснабжения. Мэр призвал житомирян сделать необходимые запасы воды.
"Мы делаем все, чтобы не отключать воду, уже несколько раз оттягивали этот момент. Нужно, однако, подстраховаться и на всякий случай запастись водой"
, – сказал городской голова Сергей Сухомлин.
Что произошло
В ночь на 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира вследствие большого количества осадков был затоплен машинный зал.
Работникам КП "Житомирводоканал" не удалось спасти насосное оборудование от затопления и неочищенные стоки начали попадать в Тетерев
.
8 и 9 августа сброс стоков продолжился
. В Тетереве зафиксировали массовый мор рыбы
.
Директор водоканала заявил, что сброс стоков не повлиял не качество воды в водопроводе. Он находится ниже по течению и не может попасть в водохранилище "Видсичне"
По факту возникновения аварии на напорном канализационном коллекторе ГКНС проводится служебное расследование
.