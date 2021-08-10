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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 10 » 12:49:26

В Житомире снова остановилась главная КНС: горожан предупреждают о возможном отключении воды

Сегодня, 12:49:04 1378 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире снова остановилась главная КНС: горожан предупреждают о возможном отключении воды

 9 августа около 22:00 на главной канализационной насосной станции Житомира запустили один из насосных агрегатов. Однако, он поработал лишь несколько часов и остановился. Поэтому нечистоты снова полились к реку Тетерев.

Об этом 10 июля сообщил городской голова Житомира.
 

"Вчера после установки насоса он несколько часов проработал и вышел из строя. Это очень старые насосы, которые уже после сушки не могут работать", - сказал Сухомлин.




Он добавил, что сейчас главное задание - запустить КНС, а уже потом начать ликвидацию последствий аварии.

Известно, что после 14:00 из города Обухов в Житомир транспортируют еще один насос. Вечером запланирован монтаж.

В связи с установкой оборудования возможно ограничение водоснабжения. Мэр призвал житомирян сделать необходимые запасы воды.

"Мы делаем все, чтобы не отключать воду, уже несколько раз оттягивали этот момент. Нужно, однако, подстраховаться и на всякий случай запастись водой", – сказал городской голова Сергей Сухомлин.
 

Что произошло


В ночь на 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира вследствие большого количества осадков был затоплен машинный зал.

Работникам КП "Житомирводоканал" не удалось спасти насосное оборудование от затопления и неочищенные стоки начали попадать в Тетерев.

8 и 9 августа сброс стоков продолжился. В Тетереве зафиксировали массовый мор рыбы.

Директор водоканала заявил, что сброс стоков не повлиял не качество воды в водопроводе. Он находится ниже по течению и не может попасть в водохранилище "Видсичне"

По факту возникновения аварии на напорном канализационном коллекторе ГКНС проводится служебное расследование.
Тэги: водоканал, авария, Житомир, КНС, Тетерев
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Комментариев: 6
melan
1 melan (melan)   • 13:00:38, Сегодня [Материал]

.....Это очень старые насосы, которые уже после сушки не могут работать", - сказал Сухомлин...

Так ведь делали реконструкцию. Или как всегда бабло стырили а старые насосы оставили.
http://zhzh.info/news/2020-02-10-42127
zt-gregori
3 Григорій (zt-gregori)   • 13:08:54, Сегодня [Материал]

нове обладнання вже є в підприємства, проте не встановлене в машзалі.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 13:14:02, Сегодня [Материал]

Никитин отметил, что в апреле 2021 года новая главная канализационная насосная станция должна быть введена в эксплуатацию.

на дворе август.....
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:07:06, Сегодня [Материал]

что-то оно всё рано начало разваливацца
то мост, то канализация, дороги уже хуже чем в Киеве
так танкист второй срок не досидит....
ciklumig
5 НеВажно (ciklumig)   • 13:43:59, Сегодня [Материал]

Как эта гнида защищает Никитина, жесть
melan
6 melan (melan)   • 14:33:42, Сегодня [Материал]

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