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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Февраль » 17 » 16:38:46

Очередная авария на главной КНС Житомира: фекалии полились в Тетерев

Сегодня, 16:38:46 799 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Очередная авария на главной КНС Житомира: фекалии полились в Тетерев

 17 февраля на главной канализационной станции КП "Житомирводоканал" произошла очередная авария – прорвало коллектор диаметром 1000 мм. В результате порыва произошел сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
 

"Ориентировочно в 12:00 КП "Житомирводоканал" сообщил Инспекции об аварийной ситуации, которая произошла в районе переулка Ивана Гонты в г. Житомир. Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа немедленно осуществлен выезд по указанному адресу и установлено, что за ГКНС КП "Житомирводоканал" в результате порыва канализационного коллектора диаметром 1000 мм произошел сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев", - говорится в сообщении.


В месте сброса наблюдался характерный для сточных вод неестественный окрас воды и ощущался в воздухе фекальный запах.

Специалисты инспекции отобрали пробы воды для проведения лабораторных исследований.



Фото: экологическая инспекция
Тэги: водоканал, КНС, Житомир, авария
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Комментариев: 6
melan
1 melan (melan)   • 17:31:29, Сегодня [Материал]

Житомирщину признали самым экологичным регионом страны
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:41:39, Сегодня [Материал]

Надо выкидывать Мэра с кресла-это будет продолжатся постоянно. Именно Мэр подписал контракт с директором водоканала. На котором десятки уголовных дел
TerminatorUA
6 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:23:05, Сегодня [Материал]

Кого ты видишь новым мэром Житомира?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:42:48, Сегодня [Материал]

Никитин до сих пор без профильного образования. Вода в кранах грязь. Возле каждого дома установили ящики по продаже воды. а ведь с крана водица. Водопроводную воду с этих ящиков продают Житомирянам в сорок раз дороже водоканала.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:43:37, Сегодня [Материал]

Заместитель Никитина также под уголовной ответственностью за взятку и откаты
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:50:20, Сегодня [Материал]

Олег Сидоров ещё тебе скажу друже...это "шобло" надо выкидывать вперёд ногами...они являются преступниками. Куда не глянь визде крысаки. Над Тетеревом понастроили себе дома. нечистоты сбрасывают.Рыба подохла. Жабы на деревьях зимуют Один Мойша Мойсеев чего стоит. Под семдесят земельных участков выписал себе. Атошникам земли нету. многодетным матерям земли нету. Дети в детских садиках едят борщ и пют компот с водопроводной воды - яд. Детские больницы переполнены.
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