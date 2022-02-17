Очередная авария на главной КНС Житомира: фекалии полились в Тетерев

"Ориентировочно в 12:00 КП "Житомирводоканал" сообщил Инспекции об аварийной ситуации, которая произошла в районе переулка Ивана Гонты в г. Житомир. Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа немедленно осуществлен выезд по указанному адресу и установлено, что за ГКНС КП "Житомирводоканал" в результате порыва канализационного коллектора диаметром 1000 мм произошел сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев", - говорится в сообщении.