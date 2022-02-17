Очередная авария на главной КНС Житомира: фекалии полились в Тетерев

17 февраля на главной канализационной станции КП "Житомирводоканал" произошла очередная авария – прорвало коллектор диаметром 1000 мм. В результате порыва произошел сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев.
Об этом сообщила
Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
"Ориентировочно в 12:00 КП "Житомирводоканал" сообщил Инспекции об аварийной ситуации, которая произошла в районе переулка Ивана Гонты в г. Житомир. Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа немедленно осуществлен выезд по указанному адресу и установлено, что за ГКНС КП "Житомирводоканал" в результате порыва канализационного коллектора диаметром 1000 мм произошел сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев", - говорится в сообщении.
В месте сброса наблюдался характерный для сточных вод неестественный окрас воды и ощущался в воздухе фекальный запах.
Специалисты инспекции отобрали пробы воды для проведения лабораторных исследований.
Фото: экологическая инспекция