На главной канализационной насосной станции Житомира запустили один из насосов

Ночью 11 августа работникам КП "Житомирводоканал" удалось запустить один из насосов и начать перекачивать стоки на очистные сооружения.
Об этом коммунальное предприятие сообщило
на своей странице в соцсети.
"В 2:30 работники водоканала запустили насос, который позволяет перекачивать сточные воды на очистные сооружения канализации. Ситуацию удалось взять под контроль. Спасибо работникам, которые с момента возникновения аварии работали без сна и отдыха", - говорится в сообщении.
В настоящее время насос работает бесперебойно.
В горсовете добавили, что водоснабжение в Житомире ограничивать пока не будут.
Что произошло
В ночь на 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира вследствие большого количества осадков был затоплен машинный зал.
Работникам КП "Житомирводоканал" не удалось спасти насосное оборудование от затопления и неочищенные стоки начали попадать в Тетерев
.
8 и 9 августа сброс стоков продолжился
. В Тетереве зафиксировали массовый мор рыбы
.
В ночь на 10 августа на главной канализационной насосной станции Житомира запустили один из насосных агрегатов. Однако, он поработал лишь несколько часов
и остановился.
По факту возникновения аварии на напорном канализационном коллекторе ГКНС проводится служебное расследование
.