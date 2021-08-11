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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 11 » 09:42:21

На главной канализационной насосной станции Житомира запустили один из насосов

Сегодня, 09:42:49 1243 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На главной канализационной насосной станции Житомира запустили один из насосов

 Ночью 11 августа работникам КП "Житомирводоканал" удалось запустить один из насосов и начать перекачивать стоки на очистные сооружения.

Об этом коммунальное предприятие сообщило на своей странице в соцсети.
 

"В 2:30 работники водоканала запустили насос, который позволяет перекачивать сточные воды на очистные сооружения канализации. Ситуацию удалось взять под контроль. Спасибо работникам, которые с момента возникновения аварии работали без сна и отдыха", - говорится в сообщении.


В настоящее время насос работает бесперебойно.

В горсовете добавили, что водоснабжение в Житомире ограничивать пока не будут.
 

Что произошло


В ночь на 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира вследствие большого количества осадков был затоплен машинный зал.

Работникам КП "Житомирводоканал" не удалось спасти насосное оборудование от затопления и неочищенные стоки начали попадать в Тетерев.

8 и 9 августа сброс стоков продолжился. В Тетереве зафиксировали массовый мор рыбы.

В ночь на 10 августа на главной канализационной насосной станции Житомира запустили один из насосных агрегатов. Однако, он поработал лишь несколько часов и остановился.

По факту возникновения аварии на напорном канализационном коллекторе ГКНС проводится служебное расследование.
Тэги: водоканал, авария, КНС, Житомир, стоки
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Комментариев: 3
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 10:38:47, Сегодня [Материал]

Спасибо работникам, которые с момента возникновения аварии работали без сна и отдыха. Но премию получит Никитин...
DomA
2 Владимир (DomA)   • 11:45:50, Сегодня [Материал]

усім медалі і грамоти!!
suhoj29
3 Сухий Житомир (suhoj29)   • 11:57:41, Сегодня [Материал]

Мера у відставку.

молодці що запустили насос
Робота мера контролювати роботу господарства а не отримувати відкати і вже місяць рекламувати Корольов фест
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