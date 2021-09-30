Очередная авария на КНС: в этот раз пострадала река Крошенка

30 сентября в Житомире канализационная насосная станция на улице Парниковой прекратила работу, в результате чего стоки попали в реку Крошенка.
Об этом сообщила
Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
"КП "Житомирводоканал" вновь сообщил Государственной экологической инспекции Полесского округа о приостановлении работы КНС на улице Парниковой в г. Житомир. В результате данной остановки неочищенные сточные стоки вновь попали в водный объект, но на этот раз уже в реку Крошенка"
, - говорится в сообщении.
Экологи отобрали пробы воды для проведения лабораторного исследования. После чего будет рассчитана сумма убытков, нанесенная окружающей среде.
Как сообщал "Журнал Житомира
", река Путятинка загрязнена сточными водами
. Это могло вызвать мор рыбы в Тетереве.