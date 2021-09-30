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Очередная авария на КНС: в этот раз пострадала река Крошенка

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Очередная авария на КНС: в этот раз пострадала река Крошенка

 30 сентября в Житомире канализационная насосная станция на улице Парниковой прекратила работу, в результате чего стоки попали в реку Крошенка.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа.

"КП "Житомирводоканал" вновь сообщил Государственной экологической инспекции Полесского округа о приостановлении работы КНС на улице Парниковой в г. Житомир. В результате данной остановки неочищенные сточные стоки вновь попали в водный объект, но на этот раз уже в реку Крошенка", - говорится в сообщении.

Экологи отобрали пробы воды для проведения лабораторного исследования. После чего будет рассчитана сумма убытков, нанесенная окружающей среде.

Как сообщал "Журнал Житомира", река Путятинка загрязнена сточными водами. Это могло вызвать мор рыбы в Тетереве.
Тэги: КНС, стоки, авария, загрязнение рек, Житомир
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