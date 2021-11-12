Житомирводоканал загрязнил стоками реку Каменка – экологи

Государственная экологическая инспекция Полесского округа 12 ноября заявила, что КП "Житомирводоканал" производит сброс неочищенных стоков в реку Каменка.
Сброс осуществляется из канализационной насосной станции, находящейся в переулке 2-м Чудновском.
"Уже в который раз из КНС КП "Житомирводоканал" по ул. Чудновской, в г. Житомир неочищенные стоки попадают к реку Каменка. Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа немедленно осуществлен выезд с целью фиксации данного события и отбора проб воды для проведение лабораторных исследований", - говорится в сообщении Госэкоинспекции.
Визуально, сброс который течет к реке Каменка, имеет неестественный серо-коричневый цвет. По словам специалистов, это свидетельствует о наличии большой концентрации загрязняющих веществ.
"О дальнейшем развитии событий будем информировать дополнительно, а также осуществим расчет размера ущерба нанесенного окружающей среде"
, - добавили экологи.
Напомним, КП "Житомирводоканал" уже нанес ущерб окружающей среде на общую сумму более 30 миллионов гривен
.