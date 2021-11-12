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Житомирводоканал загрязнил стоками реку Каменка – экологи

Сегодня, 11:29:56 412 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирводоканал загрязнил стоками реку Каменка – экологи

 Государственная экологическая инспекция Полесского округа 12 ноября заявила, что КП "Житомирводоканал" производит сброс неочищенных стоков в реку Каменка.

Сброс осуществляется из канализационной насосной станции, находящейся в переулке 2-м Чудновском.


 

"Уже в который раз из КНС КП "Житомирводоканал" по ул. Чудновской, в г. Житомир неочищенные стоки попадают к реку Каменка. Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа немедленно осуществлен выезд с целью фиксации данного события и отбора проб воды для проведение лабораторных исследований", - говорится в сообщении Госэкоинспекции.




Визуально, сброс который течет к реке Каменка, имеет неестественный серо-коричневый цвет. По словам специалистов, это свидетельствует о наличии большой концентрации загрязняющих веществ.

"О дальнейшем развитии событий будем информировать дополнительно, а также осуществим расчет размера ущерба нанесенного окружающей среде", - добавили экологи.

Напомним, КП "Житомирводоканал" уже нанес ущерб окружающей среде на общую сумму более 30 миллионов гривен.
Тэги: Житомир, загрязнение рек, КНС, водоканал
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