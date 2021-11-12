Житомирводоканал загрязнил стоками реку Каменка – экологи

"Уже в который раз из КНС КП "Житомирводоканал" по ул. Чудновской, в г. Житомир неочищенные стоки попадают к реку Каменка. Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа немедленно осуществлен выезд с целью фиксации данного события и отбора проб воды для проведение лабораторных исследований", - говорится в сообщении Госэкоинспекции.