На главной КНС Житомира готовятся к запуску нового оборудования. ФОТО

В Житомире на главной канализационной насосной станции почти полностью завершен монтаж электрического и механического оборудования одной из частей.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Житомирводоканал
".
"На завершающем этапе – подключение насосных агрегатов, решеток и задвижек к системе электрического питания и дистанционного управления", – информирует КП.
В конце следующей недели запланирован "холодный запуск" и тестирование оборудования.
"После ввода в эксплуатацию модернизированной левой части ГКНС начнем переоборудование правой части"
, – сообщили в водоканале.
Фото: водоканал
Предыстория
В ноябре 2020 года начался ремонт главной канализационной станции
. На проведение работ Житомир получил от Республики Словения 2,8 млн евро.
7 августа 2021 года на главной канализационной насосной станции Житомира произошла авария, в результате которой стоки несколько дней сливали в реку. Ущерб оценили в 23 млн грн
.
30 августа на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм, который транспортирует стоки в ГКНС, произошел порыв
.
18 сентября Государственная экологическая инспекция заявила, что на КП «Житомирводоканал» произошла аварийная ситуация
.
6 октября на главной канализационной станции Житомира в очередной раз произошла авария. Из-за остановки насосов неочищенные стоки попали в реку Тетерев
.