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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 24 » 12:44:02

На главной КНС Житомира готовятся к запуску нового оборудования. ФОТО

Сегодня, 12:44:02 526 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На главной КНС Житомира готовятся к запуску нового оборудования. ФОТО

 В Житомире на главной канализационной насосной станции почти полностью завершен монтаж электрического и механического оборудования одной из частей.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Житомирводоканал".
 

"На завершающем этапе – подключение насосных агрегатов, решеток и задвижек к системе электрического питания и дистанционного управления", – информирует КП.


В конце следующей недели запланирован "холодный запуск" и тестирование оборудования.

"После ввода в эксплуатацию модернизированной левой части ГКНС начнем переоборудование правой части", – сообщили в водоканале.







Фото: водоканал
 

Предыстория


В ноябре 2020 года начался ремонт главной канализационной станции. На проведение работ Житомир получил от Республики Словения 2,8 млн евро.

7 августа 2021 года на главной канализационной насосной станции Житомира произошла авария, в результате которой стоки несколько дней сливали в реку. Ущерб оценили в 23 млн грн

30 августа на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм, который транспортирует стоки в ГКНС, произошел порыв.

18 сентября Государственная экологическая инспекция заявила, что на КП «Житомирводоканал» произошла аварийная ситуация.

6 октября на главной канализационной станции Житомира в очередной раз произошла авария. Из-за остановки насосов неочищенные стоки попали в реку Тетерев.
Тэги: КНС, водоканал, реконструкция, Житомир
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