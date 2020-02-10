400 миллионов в канализацию: как словенцы модернизируют водоканал Житомира. ВИДЕО

В Житомире продолжаются работы по реконструкции канализационной системы: очистных сооружений и насосной станции. Работы на объектах выполняет словенская компания "Esotech".
Реконструкция очистных сооружений позволит решить несколько актуальных для города проблем: качественная очистка сточных вод, удаление фосфатов, экономия электроэнергии, экономия бюджетных средств за счет создания одной современной и большой очистительной системы вместо двух устаревших.
Проект по реконструкции очистных сооружений финансирует Всемирный банк, его стоимость составляет 13,6 млн долларов
(около 334 млн гривен). На каком этапе находится реконструкция "Журналу Житомира
" рассказали в коммунальном предприятии "Житомирводоканал".
"Работа кипит сразу на 4-х строительных площадках: в здании механического обезвоживания сырого осадка, аэрированных песколовоках, решетках и гравитационном илоуплотнителе"
, - отмечают в КП.
Сейчас подрядная организация готовит котлован под гравитационный уплотнитель, бетонирует плиту резервуара ила, бетонирует колонны в здании решеток, вяжет арматуру для строительства фундамента под песколовки.
Еще одним важным объектом в канализационной системе города является главная насосная станция. Она находится в эксплуатации около 45 лет и уже нуждается в ремонте. Житомир получил 70 млн гривен
на проведение работ от Республики Словения.
"Мы начинаем четвёртый большой проект реконструкции житомирского водоканала. Это главная канализационная насосная станция нашего города. Благодаря словенскому правительству, словенскому фонду мы в прошлом году получили грант, и за счет этого гранта может быть осуществлен этот проект. Благодаря реконструкции этого объекта станет возможной полноценная полномерная реконструкция канализационных очистных сооружений: закрытие площадки номер 1, которая на сегодняшний день находится в черте города и перемещение всех мощностей на площадку номер 2, которая находится в промышленной части города Житомира. Наиболее трудной задачей для подрядной организации при реконструкции этого объекта является то, что станция должна работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю каждый день. Мы, к сожалению, не можем остановить эту станцию, поэтому осуществление замены оборудования, замены арматуры и трубопроводов должно проходить во время работы насосной станции. И это действительно важно и трудная задача. В течение этого года нашим предприятием вместе с подрядной организацией будут выполняться проектные работы, будет проходить процедура оценки воздействия на окружающую среду, также мы будем получать разрешение на строительство данного объекта", - рассказал Андрей Никитин, директор КП "Житомирводоканал".
Никитин отметил, что в апреле 2021 года новая главная канализационная насосная станция должна быть введена в эксплуатацию.
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