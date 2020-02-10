400 миллионов в канализацию: как словенцы модернизируют водоканал Житомира. ВИДЕО

"Мы начинаем четвёртый большой проект реконструкции житомирского водоканала. Это главная канализационная насосная станция нашего города. Благодаря словенскому правительству, словенскому фонду мы в прошлом году получили грант, и за счет этого гранта может быть осуществлен этот проект. Благодаря реконструкции этого объекта станет возможной полноценная полномерная реконструкция канализационных очистных сооружений: закрытие площадки номер 1, которая на сегодняшний день находится в черте города и перемещение всех мощностей на площадку номер 2, которая находится в промышленной части города Житомира. Наиболее трудной задачей для подрядной организации при реконструкции этого объекта является то, что станция должна работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю каждый день. Мы, к сожалению, не можем остановить эту станцию, поэтому осуществление замены оборудования, замены арматуры и трубопроводов должно проходить во время работы насосной станции. И это действительно важно и трудная задача. В течение этого года нашим предприятием вместе с подрядной организацией будут выполняться проектные работы, будет проходить процедура оценки воздействия на окружающую среду, также мы будем получать разрешение на строительство данного объекта", - рассказал Андрей Никитин, директор КП "Житомирводоканал".