КП "Житомирводоканал" проводит по городу очистку канализационных колодцев. По информации предприятия, некоторые житомиряне путают унитазы и колодцы с мусорками, выбрасывая туда весь хлам.
"Конструкция на первой фотографии - канализационный колодец. В нашем городе их около 15 000. Некоторые из горожан путают канализационные колодцы со свалками и выбрасывает туда свой мусор. Сегодня мы "выловили" из колодцев, на 1-м Паровозном, Художественных воротах, площади Соборной, Довженко, Киевском шоссе, несколько десятков килограммов мусора: тряпки, подгузники, вешалки, переключатели, влажные салфетки, которые разлагаются веками, резиновые перчатки"
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Также коммунальщики объяснили, что когда забиваются колодцы - нарушается процесс прокачки нечистот: стоки не могут двигаться канализационными сетями к очистным сооружениям. В таком случае они или затапливают первые этажи домов, или подвальные помещения.
"Житомиряне, будьте сознательными: не используйте унитазы и канализационные колодцы, как свалки! У них совсем другое предназначение. Уважайте себя, своих соседей, свой дом, свое окружение"
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Водоканал призывает житомирян не смывать в канализацию мусор и хлам. ФОТО