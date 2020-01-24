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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Январь » 24 » 12:59:39

Водоканал призывает житомирян не смывать в канализацию мусор и хлам. ФОТО

Сегодня, 13:21:39 1728 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал призывает житомирян не смывать в канализацию мусор и хлам. ФОТО

 КП "Житомирводоканал" проводит по городу очистку канализационных колодцев. По информации предприятия, некоторые житомиряне путают унитазы и колодцы с мусорками, выбрасывая туда весь хлам.

"Конструкция на первой фотографии - канализационный колодец. В нашем городе их около 15 000. Некоторые из горожан путают канализационные колодцы со свалками и выбрасывает туда свой мусор. Сегодня мы "выловили" из колодцев, на 1-м Паровозном, Художественных воротах, площади Соборной, Довженко, Киевском шоссе, несколько десятков килограммов мусора: тряпки, подгузники, вешалки, переключатели, влажные салфетки, которые разлагаются веками, резиновые перчатки", - информирует коммунальное предприятие.


 
Также коммунальщики объяснили, что когда забиваются колодцы - нарушается процесс прокачки нечистот: стоки не могут двигаться канализационными сетями к очистным сооружениям. В таком случае они или затапливают первые этажи домов, или подвальные помещения.

"Житомиряне, будьте сознательными: не используйте унитазы и канализационные колодцы, как свалки! У них совсем другое предназначение. Уважайте себя, своих соседей, свой дом, свое окружение", - призывает "Житомирводоканал".











Тэги: канализация, водоканал, Житомир
Комментариев: 3
ОЧЕНЬ
1 Больно_за_родной_город (ОЧЕНЬ)   • 13:33:28, Сегодня
-3

За те деньги что берет водоканал , они просто обязаны бонусом мусор выносить нам !
Dimm
2 Димм (Dimm)   • 16:36:43, Сегодня
+3

"За те деньги что берет водоканал" - это не означает, что мусор можно смывать в канализацию
Balabenik
3 Vader (Balabenik)   • 17:46:18, Сегодня
0

извечная, старая проблема... чего я только не повидал в общаге чулочной фабрики
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