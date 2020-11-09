Канализация - это не мусоропровод: водоканал просит житомирян по назначению использовать унитазы

Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" напоминает горожанам, что канализационные трубы не предназначены для сброса в них твердых бытовых отходов.
Засор канализации закупоривает трубы, что приводит к утечке нечистот через унитаз, затоплению подвальных помещений, возникновению неприятного запаха и аварийных ситуаций на канализационных сетях.
"Канализация предназначена исключительно для отвода сточных вод и фекалий от жилых домов. Канализационные трубы не предназначены для сброса в них твердых отходов", - отмечает водоканал.
Работники предприятия в среднем около 30 раз в день чистят канализационные колодцы и промывают канализационные сети.
"В течение октября рабочими КП "Житомирводоканал" было промыто около 4 км канализационных сетей и ликвидировано 656 канализационных заторов"
, - информирует водоканал.
планка нормальности у всех на разной высоте
есть вода для мытья авто
есть для мытья посуды
есть для мытья тушки
есть для готовки
и есть для питья
на мой взгляд житомирводоканальная вода где-то между посудой и тушкой. Посуду мыть ещё ничего, а душ - уже неприятно.
і ще: в мене також з крана тече нормальна вода. можливо, у вас проблеми з будинковими мережами.
https://www.facebook.com/igor.skoropad/posts/1880143485386250