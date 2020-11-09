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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 9 » 14:41:41

Канализация - это не мусоропровод: водоканал просит житомирян по назначению использовать унитазы

Сегодня, 14:54:41 336 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Канализация - это не мусоропровод: водоканал просит житомирян по назначению использовать унитазы

 Коммунальное предприятие "Житомирводоканал" напоминает горожанам, что канализационные трубы не предназначены для сброса в них твердых бытовых отходов.

Засор канализации закупоривает трубы, что приводит к утечке нечистот через унитаз, затоплению подвальных помещений, возникновению неприятного запаха и аварийных ситуаций на канализационных сетях.
 

"Канализация предназначена исключительно для отвода сточных вод и фекалий от жилых домов. Канализационные трубы не предназначены для сброса в них твердых отходов", - отмечает водоканал.


Работники предприятия в среднем около 30 раз в день чистят канализационные колодцы и промывают канализационные сети.

"В течение октября рабочими КП "Житомирводоканал" было промыто около 4 км канализационных сетей и ликвидировано 656 канализационных заторов", - информирует водоканал.
Тэги: канализация, Житомир, водоканал
Комментариев: 11
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 16:40:50, Сегодня [Материал]

Напомните кто-то водоканалу, что те помои из крана должны быть водой, а не тем непонятным, что сейчас течет. Соответственно те помои не должны сейчас стоить так много. Ответственность и сознательность, так обоюдная, чего уж там.
aptik
2 Артем (aptik)   • 17:00:07, Сегодня [Материал]

У меня из крана течет нормальная вода. Идите разбирайтесь трубами дома.
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 19:53:08, Сегодня [Материал]

кому и помои как одеколон....
aptik
7 Артем (aptik)   • 20:08:35, Сегодня [Материал]

Не понял вашей шутки, но у меня нету проблем с водой.
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 20:44:36, Сегодня [Материал]

где тут шутка?
планка нормальности у всех на разной высоте
aptik
9 Артем (aptik)   • 20:48:46, Сегодня [Материал]

Тогда опишите пожалуйста что для вас значит проблема с водой.
pushistik13
10 Пушистик (pushistik13)   • 21:14:48, Сегодня [Материал]

где в моих текстах слово "проблема"?
есть вода для мытья авто
есть для мытья посуды
есть для мытья тушки
есть для готовки
и есть для питья
на мой взгляд житомирводоканальная вода где-то между посудой и тушкой. Посуду мыть ещё ничего, а душ - уже неприятно.
aptik
11 Артем (aptik)   • 21:25:46, Сегодня [Материал]

а где вы моетесь ? Я бы только пить из под крана убрал бы и все. Но опять же все зависит от водопровода придомового. У нас с этим проблем нету и вода нормальная течет.
zt-gregori
3 Ігор (zt-gregori)   • 17:25:25, Сегодня [Материал]

зустрічне питання: ви бачили стан Тетерева? коричнево-зелена жижа, яка до того ж наповнена всього на 40%. це наслідки використання миючих засобів, які сприяють розмноженню зелених водоростей і малосніжної зими. тому дякуйте водоканалу хоча б за те, що маєте.

і ще: в мене також з крана тече нормальна вода. можливо, у вас проблеми з будинковими мережами.
viewer
5 Name Surname (viewer)   • 18:41:13, Сегодня [Материал]

Хоч загальнобудиновий фільтр води в підвалі ЖЕК, ОСББ прочистили?
https://www.facebook.com/igor.skoropad/posts/1880143485386250
Скарификатор
4 Перикарда (Скарификатор)   • 18:00:47, Сегодня [Материал]

вы туда срёте чтоли?
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