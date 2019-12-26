Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 26.12.2019    23:23:12
|
2019 » Декабрь » 2617:30:43

Житомир получил грант в размере 70 млн гривен: средства потратят на канализационную насосную станцию

Сегодня, 17:30:43 657 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомир получил грант в размере 70 млн гривен: средства потратят на канализационную насосную станцию

 Житомир получил грант в размере 70 миллионов гривен на реконструкцию канализационной насосной станции. Средства нашему городу предоставила Республика Словения. Об этом 26 декабря сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

По словам мэра, этих денег достаточно, чтобы провести комплексную модернизацию и фактически построить главную канализационную насосную станцию.
 

"Как вы знаете, в рамках проекта Всемирного банка стартовал процесс масштабной модернизации КП Житомирводоканал. И в ближайшие годы город получит новую станцию ​​подготовки воды и очистные сооружения. Но объект на фото в этот проект не вошел. Это главная канализационная насосная станция города, которая отвечает за перекачку стоков всего Житомира.

Сейчас она в очень плохом состоянии и у нас нет ресурса, чтобы полностью провести реконструкцию. По расчетам 2013 года, стоимость полной модернизации оценивали в около 30 миллионов гривен. Поэтому мы рассматривали вопрос хотя бы частичной замены оборудования, чтобы она могла проработать хотя бы еще пару лет. Но благодаря конструктивному сотрудничеству с правительством и посольством Республики Словения, а также со словенским фондом CMRS, Житомир получит грант в размере 2,8 млн евро на реконструкцию этой станции", - написал на странице в Facebook Сергей Сухомлин.


Несколько дней назад половина суммы уже поступила на счета словенской компании, которая со следующего года приступит к работе.

Как сообщал "Журнал Житомира", в Житомире начали работы по реконструкции очистных сооружений канализации. Работы проведут за кредитные деньги Мирового банка, стоимость составляет 13,6 млн долларов.

Тэги: Грант, канализация, Насосная станция, Житомир, реконструкция
Комментариев: 1
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 18:26:06, Сегодня
+1

Хорошая новость. Таких бы побольше. И каждый день.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus