Житомир получил грант в размере 70 млн гривен: средства потратят на канализационную насосную станцию

"Как вы знаете, в рамках проекта Всемирного банка стартовал процесс масштабной модернизации КП Житомирводоканал. И в ближайшие годы город получит новую станцию ​​подготовки воды и очистные сооружения. Но объект на фото в этот проект не вошел. Это главная канализационная насосная станция города, которая отвечает за перекачку стоков всего Житомира.



Сейчас она в очень плохом состоянии и у нас нет ресурса, чтобы полностью провести реконструкцию. По расчетам 2013 года, стоимость полной модернизации оценивали в около 30 миллионов гривен. Поэтому мы рассматривали вопрос хотя бы частичной замены оборудования, чтобы она могла проработать хотя бы еще пару лет. Но благодаря конструктивному сотрудничеству с правительством и посольством Республики Словения, а также со словенским фондом CMRS, Житомир получит грант в размере 2,8 млн евро на реконструкцию этой станции", - написал на странице в Facebook Сергей Сухомлин.