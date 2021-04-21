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Вместо металла – пластик: в Житомире заменили полкилометра старого водопровода

Сегодня, 10:14:28 322 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вместо металла – пластик: в Житомире заменили полкилометра старого водопровода

 В Житомире в районе улицы Чудновской водоканал за деньги Всемирного банка заменил почти полкилометра стальных труб на пластиковые. Новый трубопровод должен уменьшить количество порывов и улучшить качество воды.

Это лишь часть проекта по реконструкции магистральных трубопроводов, передает "Суспільне".
 

"На этом участке мы обновляем трубопровод диаметром 900 миллиметров. Мы проложили трубопровод из полиэтилена высокой плотности. В общем у нас есть задача заменить 9,5 км труб и все дюкерный переходы. Все дюкерный переходы, кроме одного, мы уже заменили", - рассказал руководитель КП "Житомирводоканал" Андрей Никитин.


Работники подрядной организации заменили стальные трубы, которые исчерпали свой ресурс на пластиковые. Теперь водопроводная сеть будет проходить испытания и очистку.
 

"Сейчас подрядная организация присоединяет бортовую вставку, отвод, чтобы иметь возможность подсоединить стальной трубопровод к существующему. В течение ближайших двух дней будут проведены гидравлические испытания трубопровода, промывка, дезинфекция", - сказала представительница водоканала Снежана Герасимчук.


Проект финансируется Всемирным банком. Общий бюджет реконструкции составляет 137 миллионов гривен.
 
Тэги: реконструкция, трубопровод, водоканал, Житомир
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