Вместо металла – пластик: в Житомире заменили полкилометра старого водопровода

"На этом участке мы обновляем трубопровод диаметром 900 миллиметров. Мы проложили трубопровод из полиэтилена высокой плотности. В общем у нас есть задача заменить 9,5 км труб и все дюкерный переходы. Все дюкерный переходы, кроме одного, мы уже заменили", - рассказал руководитель КП "Житомирводоканал" Андрей Никитин.