Прокладка трубопровода создаст неудобства для житомирян: в кранах будет слабый напор воды

С 25 августа коммунальное предприятие "Житомирводоканал" начало работы по прокладке последнего участка южного магистрального трубопровода города.
В связи с этим будет снижено давление подачи воды в промышленном районе, центральной части Житомира и микрорайоне Нижняя Полевая.
"Нашим предприятием совместно с подрядной организацией "КСМ-груп" введено в эксплуатацию уже 2100 м проложенного трубопровода, что позволило нам в августе увеличить давление подачи воды в ваших районах. Из-за прокладки следующего участка трубопровода длиной 1100 м, давление подачи воды у жителей промышленной зоны, микрорайона Нижняя Полевая и в центральной части города, в течение нескольких следующих месяцев будет снижено", - отмечают в КП "Житомирводоканал".
Окончание работ и восстановление оптимального давления подачи воды запланировано на октябрь месяц.
Как сообщал "Журнал Житомира
", житомирский водоканал в настоящий момент переживает масштабную реконструкцию и обновление
: осуществляет модернизация очистных сооружений канализации, очистных сооружений воды, а также водопроводных сетей.
Отлично всё делается в городе! Медленно но делается! Дороги ремонтируются, водоканал модернизируется, уличное освещение в городе есть и работает исправно, места отдыха и развлечений работают или реконструируются....
ДА есть проблемы. Но они всегда были, есть и будут. Это 300 тысячный город на минуточку! Огромное хозяйство.
при предыдущих мерах, за исключением Жоры, проблем с водой не было. При вашем - регулярно.
Может #задвижки не той системы....