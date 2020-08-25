Прокладка трубопровода создаст неудобства для житомирян: в кранах будет слабый напор воды

"Нашим предприятием совместно с подрядной организацией "КСМ-груп" введено в эксплуатацию уже 2100 м проложенного трубопровода, что позволило нам в августе увеличить давление подачи воды в ваших районах. Из-за прокладки следующего участка трубопровода длиной 1100 м, давление подачи воды у жителей промышленной зоны, микрорайона Нижняя Полевая и в центральной части города, в течение нескольких следующих месяцев будет снижено", - отмечают в КП "Житомирводоканал".