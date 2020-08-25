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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 25 » 09:36:11

Прокладка трубопровода создаст неудобства для житомирян: в кранах будет слабый напор воды

Вчера, 09:54:11 2005 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Прокладка трубопровода создаст неудобства для житомирян: в кранах будет слабый напор воды

 С 25 августа коммунальное предприятие "Житомирводоканал" начало работы по прокладке последнего участка южного магистрального трубопровода города.

В связи с этим будет снижено давление подачи воды в промышленном районе, центральной части Житомира и микрорайоне Нижняя Полевая.
 

"Нашим предприятием совместно с подрядной организацией "КСМ-груп" введено в эксплуатацию уже 2100 м проложенного трубопровода, что позволило нам в августе увеличить давление подачи воды в ваших районах. Из-за прокладки следующего участка трубопровода длиной 1100 м, давление подачи воды у жителей промышленной зоны, микрорайона Нижняя Полевая и в центральной части города, в течение нескольких следующих месяцев будет снижено", - отмечают в КП "Житомирводоканал".


Окончание работ и восстановление оптимального давления подачи воды запланировано на октябрь месяц.

Как сообщал "Журнал Житомира", житомирский водоканал в настоящий момент переживает масштабную реконструкцию и обновление: осуществляет модернизация очистных сооружений канализации, очистных сооружений воды, а также водопроводных сетей.

Тэги: Житомир, трубопровод, водоканал
Комментариев: 3
victorio
1 Виктор (victorio)   • 15:05:06, Вчера [Материал]
+1

Где все грамотеи что обсерают мера и тот которому мусор на Вильском шляхе мешает? Когда такие реконструкции в городе были? При каком мере делалось для города больше?
Отлично всё делается в городе! Медленно но делается! Дороги ремонтируются, водоканал модернизируется, уличное освещение в городе есть и работает исправно, места отдыха и развлечений работают или реконструируются....
ДА есть проблемы. Но они всегда были, есть и будут. Это 300 тысячный город на минуточку! Огромное хозяйство.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 15:47:01, Вчера [Материал]
-1

нам, ватникам, пофиг на процесс, нам важен результат
при предыдущих мерах, за исключением Жоры, проблем с водой не было. При вашем - регулярно.
Может #задвижки не той системы....
Вано
3 Вано (Вано)   • 16:30:03, Вчера [Материал]
0

Спору нет, при Сухомлине делается много, но проблема в том насколько халтурно и через одно место все это делается.
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