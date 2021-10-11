Новое насосное оборудование на ГКНС Житомира заработает не раньше декабря

"За последние два месяца подрядная организация "ESOTECH" установила два новых насоса и начала подготовку к монтажу третьего, что позволит запустить технически переоснащенное левое "плечо" ГКНС - три новых насоса. Через 7-14 дней после введения его в эксплуатацию - срока, который позволит убедиться в корректности работы нового насосного оборудования - будут демонтированы 48-летние насосы правого "плеча" ГКНС и проведено его полное техническое переоснащение", - комментирует представитель пресс-службы водоканала Снежана Герасимчук.

Фото: Перший житомирський

"В пятницу мы уточняли сроки. Это не полное завершение реконструкции главной насосной станции, а завершение работ, когда начнет работать новое оборудование. Хотя бы в тестовом режиме. Этот срок пока движется в начало, наверное, декабря. К декабрю, скажем так. Почему? Это уже вопрос к нашим подрядчикам. У них возникли некоторые изменения в проектно-сметной документации, и они сейчас занимаются этим вопросом", - говорит Александр Марцун.