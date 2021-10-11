Новое насосное оборудование на ГКНС Житомира заработает не раньше декабря

На главной канализационной насосной станции водоканала, которая в последние месяцы страдает от аварий, продолжается реконструкция. Подрядчик уже установил два новых насоса, идет подготовка к монтажу третьего.
Об этом сообщает "Перший житомирський
" со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия.
"За последние два месяца подрядная организация "ESOTECH" установила два новых насоса и начала подготовку к монтажу третьего, что позволит запустить технически переоснащенное левое "плечо" ГКНС - три новых насоса. Через 7-14 дней после введения его в эксплуатацию - срока, который позволит убедиться в корректности работы нового насосного оборудования - будут демонтированы 48-летние насосы правого "плеча" ГКНС и проведено его полное техническое переоснащение", - комментирует представитель пресс-службы водоканала Снежана Герасимчук.
Фото: Перший житомирський
Окончательные сроки завершения реконструкции пока неизвестны. По словам начальника управления коммунального хозяйства Житомира Александра Марцуна, подрядчики задерживают работы. В тестовом режиме оборудование заработает не раньше декабря.
"В пятницу мы уточняли сроки. Это не полное завершение реконструкции главной насосной станции, а завершение работ, когда начнет работать новое оборудование. Хотя бы в тестовом режиме. Этот срок пока движется в начало, наверное, декабря. К декабрю, скажем так. Почему? Это уже вопрос к нашим подрядчикам. У них возникли некоторые изменения в проектно-сметной документации, и они сейчас занимаются этим вопросом", - говорит Александр Марцун.
Предыстория
В ноябре 2020 года начался ремонт главной канализационной станции
. На проведение работ Житомир получил от Республики Словения 2,8 млн евро.
7 августа 2021 года на главной канализационной насосной станции Житомира произошла авария, в результате которой стоки несколько дней сливали в реку. Ущерб оценили в 23 млн грн
.
30 августа на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм, который транспортирует стоки в ГКНС, произошел порыв
.
18 сентября Государственная экологическая инспекция заявила, что на КП «Житомирводоканал» произошла аварийная ситуация
.
6 октября на главной канализационной станции Житомира в очередной раз произошла авария. Из-за остановки насосов неочищенные стоки попали в реку Тетерев
.