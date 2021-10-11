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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 11 » 12:39:02

Новое насосное оборудование на ГКНС Житомира заработает не раньше декабря

Сегодня, 12:39:31 661 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новое насосное оборудование на ГКНС Житомира заработает не раньше декабря

 На главной канализационной насосной станции водоканала, которая в последние месяцы страдает от аварий, продолжается реконструкция. Подрядчик уже установил два новых насоса, идет подготовка к монтажу третьего.

Об этом сообщает "Перший житомирський" со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия.
 

"За последние два месяца подрядная организация "ESOTECH" установила два новых насоса и начала подготовку к монтажу третьего, что позволит запустить технически переоснащенное левое "плечо" ГКНС - три новых насоса. Через 7-14 дней после введения его в эксплуатацию - срока, который позволит убедиться в корректности работы нового насосного оборудования - будут демонтированы 48-летние насосы правого "плеча" ГКНС и проведено его полное техническое переоснащение", - комментирует представитель пресс-службы водоканала Снежана Герасимчук.


Фото: Перший житомирський


Окончательные сроки завершения реконструкции пока неизвестны. По словам начальника управления коммунального хозяйства Житомира Александра Марцуна, подрядчики задерживают работы. В тестовом режиме оборудование заработает не раньше декабря.
 

"В пятницу мы уточняли сроки. Это не полное завершение реконструкции главной насосной станции, а завершение работ, когда начнет работать новое оборудование. Хотя бы в тестовом режиме. Этот срок пока движется в начало, наверное, декабря. К декабрю, скажем так. Почему? Это уже вопрос к нашим подрядчикам. У них возникли некоторые изменения в проектно-сметной документации, и они сейчас занимаются этим вопросом", - говорит Александр Марцун.

 

Предыстория


В ноябре 2020 года начался ремонт главной канализационной станции. На проведение работ Житомир получил от Республики Словения 2,8 млн евро.

7 августа 2021 года на главной канализационной насосной станции Житомира произошла авария, в результате которой стоки несколько дней сливали в реку. Ущерб оценили в 23 млн грн

30 августа на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм, который транспортирует стоки в ГКНС, произошел порыв.

18 сентября Государственная экологическая инспекция заявила, что на КП «Житомирводоканал» произошла аварийная ситуация.

6 октября на главной канализационной станции Житомира в очередной раз произошла авария. Из-за остановки насосов неочищенные стоки попали в реку Тетерев.
Тэги: водоканал, ГКНС, реконструкция, Житомир
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Комментариев: 4
Читатель
1 Дмитрий (Читатель)   • 14:57:03, Сегодня [Материал]

Куда торопиться? Прочитав объяснение пресслужбы водоканала/ звучит внушительно/, можно только развести руками... "Этот срок пока движется в начало, наверное, декабря. К декабрю, скажем так. Почему? Это уже вопрос к нашим подрядчикам." За 2,8 млн. евро можно было и спросить. А пока гробят все живое в реке и людям тоже не сладко.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:17:02, Сегодня [Материал]

Насосная станция страдает не от насосов ! А от руководства города которая превратилась в сплошную корупцию.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:05:39, Сегодня [Материал]

План проведення козацьких заходів на Покрова http://zhzh.info/publ/59-1-0-21280
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:45:08, Сегодня [Материал]

Я вот смотрю на фото с раскуроченными насосами и думаю какие же вы конченные. 40 миллионов дали мэру Шелудченко , чтобы поменять и насосы и все трубы в Житомире. Сейчас вам дали 40 миллионов Эвро . а вы их опять украли. Придумайте саме себе кару сомостоятельно. И реализуйте её, чтобы об вас руки не морать.
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