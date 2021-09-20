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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 20 » 09:13:39

Очередная авария на главной КНС Житомира: стоки снова полились в Тетерев. ФОТО

Вчера, 09:13:33 1344 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Очередная авария на главной КНС Житомира: стоки снова полились в Тетерев. ФОТО

 Утром 18 сентября Государственная экологическая инспекция заявила, что на КП «Житомирводоканал» произошла аварийная ситуация, в результате которой неочищенные сточные воды стали попадать в реку Тетерев.
 

«На телефон «Горячей линии» Инспекции сообщили, что снова на ГКНС КП «Житомирводоканал» произошла аварийная ситуация, и как уже стало для этого предприятия нормой - начат сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев», - информирует экологическая инспекция Полесского округа.




Водоканал подтвердил факт аварии на главной канализационной насосной станции города.
 

«Вышло из строя оборудование, которое обеспечивало перекачку стоков со станции на очистные сооружения канализации: в 3:00 был отключен главный насос вследствие его некорректной работы и запущен резервный, в 6:00 - из строя вышел и резервный», - сообщили на предприятии.


В 13:49 на странице водоканала в соцсети заявили о возобновлении работы насосного оборудования. После этого станция продолжила транспортировку стоков на очистные сооружения канализации.




 

«7 часов понадобилось нашим сотрудникам, чтобы возобновить работу первого насосного агрегата, который вышел из строя на ГКНС и наладить процесс транспортировки стоков на очистные сооружения канализации. Через 12 часов непрерывной работы был запущен второй насос», - говорится в сообщении водоканала.


Государственные инспекторы по охране в окружающей природной среды отобрали пробы воды для определения в ней содержания загрязняющих веществ и принятия в пределах полномочий соответствующих мер.

Напомним, 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира произошла авария, в результате которой стоки несколько дней сливали в реку. Ущерб оценили в 23 млн грн. 30 августа на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм, который транспортирует стоки в ГКНС, произошел порыв

Тэги: Житомир, авария, ГКНС, водоканал
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Комментариев: 8
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 09:53:01, Вчера [Материал]

Силовые структру должны дать правовую оценку происходящему на протяжении многих лет отравлению окружеющей стреды. Далее нужно выявить "крышу", кто "крышует", кто прикрывает такие страшные преступления. Мерия напечатала, что большинство житомирян положительно оценивают деяльность городской власти. Мерия считает, что все счастливы, когда их травят. Вам Европа уже дала 40 миллионов евро на то, чтобы вы поменяли эти насосы. А где деньги? Насосы прошлого века видим, а денег нету.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 09:55:18, Вчера [Материал]

Вы посмотрите, как депутаты позасовывали свои языки в з***цу. Видать морды у всех в пуху. Зато рекламируются на бигбордах по всему городу. Что за наглость опять хотеть стать депутатом! Для чего? Из-за этой гнилой воды почти все пенсионеры поумирали.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:01:44, Вчера [Материал]

К таким плачевным результатам пришло беспроектная, незаконная массовая застройка на Крбутовке высотками. И в старые советские коллекторы не может уместиться все это дерьмо, которое люди спускают в унитаз.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:03:25, Вчера [Материал]

Мимо Головы Чацкого, там где построились Кригер и Моисеев, печалька - плавает дохлая рыба, всякие нечистоты, вода разного цвета и смердит заглушая запах их утреннего кофе.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:08:53, Вчера [Материал]

И самое страшное, что это будет постоянно продолжаться, продолжаться и продолжаться. А за их преступления мы(деньгами городского бюджета) еще платим деньги. а надо персонифицировать виновных, а мы все их знаем, и привлечь их к ответственности. Никитин, все еще на работе и на свободе - человек без профильного образования, который за 10 лет работы директором Водоканала областного центра, так и не был в сосстоянии выучиться и получить его.
SlavaNibiru
6 Святослав (SlavaNibiru)   • 11:40:49, Вчера [Материал]

Лисому менеджеру не забудьте премію, а потім догану виписати. Це справедливе покарання за масштабну екологічну диверсію, не правда ж?
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:18:22, Вчера [Материал]

Нужно отдать должное руководству Экоинспекции "Поліського округу" за выявление и обнародование этого преступления. Мы, народ, целиком и полностью вас поддерживаем в том, чтобы навести порядок и вывести на чистую воду этих грязных преступников. Но на этом нельзя останавливаться и нужно провести действительную проверку их деятельности без привлечения иностранных швейцарских аудиткомпаний. Дело в том, что у нас в Житомире очень много умных и грамотных специалистов. Ждем дальнейших действий от Экоинспекции - это заявление в полицию, это заявление в СБУ. Надо спасаться, потому что мы все пьем воду из одного колодца, неважно кто где и кем работает.
DomA
8 Владимир (DomA)   • 16:03:36, Вчера [Материал]

друга догана?)
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