Очередная авария на главной КНС Житомира: стоки снова полились в Тетерев. ФОТО

«На телефон «Горячей линии» Инспекции сообщили, что снова на ГКНС КП «Житомирводоканал» произошла аварийная ситуация, и как уже стало для этого предприятия нормой - начат сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев», - информирует экологическая инспекция Полесского округа.

«Вышло из строя оборудование, которое обеспечивало перекачку стоков со станции на очистные сооружения канализации: в 3:00 был отключен главный насос вследствие его некорректной работы и запущен резервный, в 6:00 - из строя вышел и резервный», - сообщили на предприятии.

«7 часов понадобилось нашим сотрудникам, чтобы возобновить работу первого насосного агрегата, который вышел из строя на ГКНС и наладить процесс транспортировки стоков на очистные сооружения канализации. Через 12 часов непрерывной работы был запущен второй насос», - говорится в сообщении водоканала.