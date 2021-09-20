Очередная авария на главной КНС Житомира: стоки снова полились в Тетерев. ФОТО

Утром 18 сентября Государственная экологическая инспекция заявила, что на КП «Житомирводоканал» произошла аварийная ситуация, в результате которой неочищенные сточные воды стали попадать в реку Тетерев.
«На телефон «Горячей линии» Инспекции сообщили, что снова на ГКНС КП «Житомирводоканал» произошла аварийная ситуация, и как уже стало для этого предприятия нормой - начат сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев», - информирует экологическая инспекция Полесского округа.
Водоканал подтвердил факт аварии на главной канализационной насосной станции города.
«Вышло из строя оборудование, которое обеспечивало перекачку стоков со станции на очистные сооружения канализации: в 3:00 был отключен главный насос вследствие его некорректной работы и запущен резервный, в 6:00 - из строя вышел и резервный», - сообщили на предприятии.
В 13:49 на странице водоканала в соцсети
заявили о возобновлении работы насосного оборудования. После этого станция продолжила транспортировку стоков на очистные сооружения канализации.
«7 часов понадобилось нашим сотрудникам, чтобы возобновить работу первого насосного агрегата, который вышел из строя на ГКНС и наладить процесс транспортировки стоков на очистные сооружения канализации. Через 12 часов непрерывной работы был запущен второй насос», - говорится в сообщении водоканала.
Государственные инспекторы по охране в окружающей природной среды отобрали пробы воды для определения в ней содержания загрязняющих веществ и принятия в пределах полномочий соответствующих мер.
Напомним, 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира произошла авария, в результате которой стоки несколько дней сливали в реку. Ущерб оценили в 23 млн грн
. 30 августа на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм, который транспортирует стоки в ГКНС, произошел порыв
.