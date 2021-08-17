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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 17 » 08:31:52

Водоканал заказал экспертизу причин аварии на главной КНС Житомира

Сегодня, 08:31:52 688 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал заказал экспертизу причин аварии на главной КНС Житомира

 КП «Житомирводоканал» заключило договор с ООО «Національний центр сталого розвитку», которое должно предоставить экспертное заключение относительно причин и последствий возникновения аварийной ситуации на ГКНС города.

Об этом сообщается на портале Prozorro.

Стоимость заключенного договора - 47,3 тыс. грн. Предоставить экспертное заключение фирма должна до 31 декабря 2021 года.

ООО «Національний центр сталого розвитку» основано в июле 2020 года в Киеве. Основным видом деятельности фирмы являются прочие виды образования, не включенные в другие категории, уставный капитал - 10 тыс. грн.


Предыстория


В ночь на 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира был затоплен машинный зал. Работникам КП "Житомирводоканал" не удалось спасти насосное оборудование от затопления и неочищенные стоки начали попадать в Тетерев.

8 и 9 августа сброс стоков продолжился. В Тетереве зафиксировали массовый мор рыбы.

В ночь на 10 августа на главной канализационной насосной станции Житомира запустили один из насосных агрегатов. Однако, он поработал лишь несколько часов и остановился.

Ночью 11 августа работникам КП "Житомирводоканал" удалось запустить один из насосов и начать перекачивать стоки на очистные сооружения.

12 августа во всех точках отбора уровень растворенного кислорода в воде находился в норме.

13 августа мэр Житомира назвал вероятные причины аварии.
Тэги: авария, Житомир, ГКНС, водоканал
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Комментариев: 3
SAT
1 Nostradamus (SAT)   • 09:35:54, Сегодня [Материал]

За експертизу Нікітін заплатить зі своєї зарплати чи з нашого тарифу ? Недомер Сухомлін, коли ти вже його попреш з водоканала ?!
Все одно за забруднення Тетеріва прийдеться платити мільонні штрафи.
DomA
3 Владимир (DomA)   • 09:56:20, Сегодня [Материал]

які ще штрафи? експерти напишуть, що виннед дощ!
bubuzavrik
2 Александр (bubuzavrik)   • 09:55:00, Сегодня [Материал]

ну тут якби й без експертизи можна сказати причину - розкрадання державних коштів, котрі повинні були бути витраченними на переобладнання ще до квітня місяця. Тут повинна повинно бути декілька кримінальних справ бути відкритими, проти Лисого брехуна і мера.
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