Водоканал заказал экспертизу причин аварии на главной КНС Житомира

КП «Житомирводоканал» заключило договор с ООО «Національний центр сталого розвитку», которое должно предоставить экспертное заключение относительно причин и последствий возникновения аварийной ситуации на ГКНС города.
Об этом сообщается на портале Prozorro
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Стоимость заключенного договора - 47,3 тыс. грн. Предоставить экспертное заключение фирма должна до 31 декабря 2021 года.
ООО «Національний центр сталого розвитку»
основано в июле 2020 года в Киеве. Основным видом деятельности фирмы являются прочие виды образования, не включенные в другие категории, уставный капитал - 10 тыс. грн.
Предыстория
В ночь на 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира был затоплен машинный зал. Работникам КП "Житомирводоканал" не удалось спасти насосное оборудование от затопления и неочищенные стоки начали попадать в Тетерев
.
8 и 9 августа сброс стоков продолжился
. В Тетереве зафиксировали массовый мор рыбы
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В ночь на 10 августа на главной канализационной насосной станции Житомира запустили один из насосных агрегатов. Однако, он поработал лишь несколько часов
и остановился.
Ночью 11 августа работникам КП "Житомирводоканал" удалось запустить один из насосов
и начать перекачивать стоки на очистные сооружения.
12 августа во всех точках отбора уровень растворенного кислорода в воде находился в норме
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13 августа мэр Житомира назвал вероятные причины аварии
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