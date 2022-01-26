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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 26 » 09:06:18

В Житомире на главной КНС запустили новые насосы

Сегодня, 09:06:18 442 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на главной КНС запустили новые насосы

 На главной канализационной станции Житомира заработали три новых насоса. Сейчас стоки со всего города транспортируются на очистные сооружения мощностями нового оборудования.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Житомирводоканал".

"С сегодняшнего дня (24 января, - ред.) транспортировка стоков всего города на очистные сооружения канализации осуществляется исключительно мощностями новых насосов, установленных на левой части ГКНС. Тестирование работы насосных агрегатов в автономном режиме (без задействования старых насосов) будет осуществляться в течение 72 часов", - говорится в сообщении.

Фото: водоканал


Новые насосы работают полностью в автоматическом режиме. Они уменьшат расход электроэнергии и увеличат надежность подачи стоков.

После тестирования оборудования начнутся подготовительные работы по техническому переоснащению правой части ГКЧП. Там установят еще три насоса.
 

Предыстория


В ноябре 2020 года начался ремонт главной канализационной станции. На проведение работ Житомир получил от Республики Словения 2,8 млн евро.

7 августа 2021 года на главной канализационной насосной станции Житомира произошла авария, в результате которой стоки несколько дней сливали в реку. Ущерб оценили в 23 млн грн

30 августа на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм, который транспортирует стоки в ГКНС, произошел порыв.

18 сентября Государственная экологическая инспекция заявила, что на КП «Житомирводоканал» произошла аварийная ситуация.

6 октября на главной канализационной станции Житомира в очередной раз произошла авария. Из-за остановки насосов неочищенные стоки попали в реку Тетерев.
Тэги: КНС, водоканал, Житомир
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