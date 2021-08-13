Авария на ГКНС: мэр Житомира назвал причину и объявил выговор директору водоканала

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин заявил, что уже закончено расследование по факту аварии на главной канализационной насосной станции города.
"Служебное расследование провели. Результаты уже есть, прописаны выявленные нарушения. Подрядчик оставил работу, не запломбировал трубу. Руководство и технадзор водоканала не наладили работу как следует", - сообщил на своей Facebook-странице Сухомлин.
По факту аварии мэр Житомира объявил выговор директору КП "Житомирводоканал" Андрею Никитину.
"Объявить выговор директору коммунального предприятия "Житомирводоканал" Житомирского городского совета Никитину Андрею Николаевичу за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей в части необеспечения достаточного контроля за деятельностью подчиненных работников при исполнении ими должностных обязанностей и при соблюдении условий договоров, заключенных предприятием", - говорится в документе, опубликованном на сайте городского совета.
Также Сергей Сухомлин сообщил, что водоканал планирует потратить на зарыбление Тетерева около 500 тыс. гривен.
"В основном это будет белый амур и толстолоб. Эта разновидность рыб лучше всего справляется с очисткой водоема"
, - сказал городской голова.
Что произошло
В ночь на 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира был затоплен машинный зал. Работникам КП "Житомирводоканал" не удалось спасти насосное оборудование от затопления и неочищенные стоки начали попадать в Тетерев
.
8 и 9 августа сброс стоков продолжился
. В Тетереве зафиксировали массовый мор рыбы
.
В ночь на 10 августа на главной канализационной насосной станции Житомира запустили один из насосных агрегатов. Однако, он поработал лишь несколько часов
и остановился.
Ночью 11 августа работникам КП "Житомирводоканал" удалось запустить один из насосов
и начать перекачивать стоки на очистные сооружения.
12 августа во всех точках отбора уровень растворенного кислорода в воде находился в норме
.