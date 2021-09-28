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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Сентябрь » 28 » 13:30:39

Критическая экологическая ситуация: облсовет призывает Сухомлина наказать виновных в загрязнении Тетерева

Сегодня, 13:30:39 1098 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Критическая экологическая ситуация: облсовет призывает Сухомлина наказать виновных в загрязнении Тетерева

 В Житомирском областном совете обеспокоены ситуацией с загрязнением стоками Тетерева и других рек. Вопрос критической экологической ситуации обсудили на заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

Участие в заседании приняли первый заместитель председателя областного совета Олег Дзюбенко, заместитель председателя ОГА Виктор Градовский и и.о. начальника Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский.

По данным Государственной экологической инспекции Полесского округа, за последние 2 месяца коммунальное предприятие "Житомирводоканал" уже в пятый раз загрязняет водные объекты Житомирщины.
 

"Фиксировать нарушения начали с 27.06.2021 года. По фактам загрязнения водных объектов на КП "Житомирводоканал" было открыто уголовное производство. Госэкоинспекция будет настаивать на переквалификации преступления по ч. 2 ст. 242 Уголовного кодекса, чтобы обеспечить более строгое наказание для предприятия, учитывая систематичность нарушений", - отметил Евгений Медведовский, и.о. начальника Государственной экологической инспекции Полесского округа.


Он добавил, что сбросы нечистот привели к загрязнению земельного участка, загрязнение воды и массовой гибели водных ресурсов.



Члены комиссии обратились к мэру Житомира с требованием немедленного принятия кадровых решений в отношении руководства КП "Житомирводоканал".
 

"Члены постоянной комиссии областного совета по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов единогласно проголосовали за обращение к Житомирскому городскому председателю относительно немедленного принятия кадровых решений в КП "Житомирводоканал" Житомирского городского совета, а также за обращение в правоохранительные органы о проведении следственных действий", - сообщили в облсовете.


Как сообщал "Журнал Житомира", 18 сентября на ГКНС произошла аварийная ситуация, в результате которой неочищенные сточные воды стали попадать в реку Тетерев. 24 сентября председатель Государственной экологической инспекции Украины заявил, что неочищенные сточные воды попали в Каменку.
Тэги: облсовет, загрязнение рек, водоканал, Житомир
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Комментариев: 3
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 16:13:56, Сегодня [Материал]

Сухомлина закликають покарати винного - тобто себе
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:20:17, Сегодня [Материал]

Не предприятие надо наказывать, а Никитина(дирекхтор водоКАНАЛА)
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 18:37:46, Сегодня [Материал]

Дожились. Область призывает мэра наказать виновных. Мэру пофиг. Он делает вид, что ничего не происходит, обычная рутина. Ровно как и всякие прокуратуры не сильно спешат что-то делать. Видимо для галочки открыли производство, чтобы диванные комментаторы угомонились, и на этом все.

Когда-то чиновников "люстрировали" в мусорных баках. В нашем случае, не помешало бы городские власти в придачу к принудительной вакцинации, сделать им еще и ежедневное принудительное питье воды из реки Тетерев.
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