Критическая экологическая ситуация: облсовет призывает Сухомлина наказать виновных в загрязнении Тетерева

"Фиксировать нарушения начали с 27.06.2021 года. По фактам загрязнения водных объектов на КП "Житомирводоканал" было открыто уголовное производство. Госэкоинспекция будет настаивать на переквалификации преступления по ч. 2 ст. 242 Уголовного кодекса, чтобы обеспечить более строгое наказание для предприятия, учитывая систематичность нарушений", - отметил Евгений Медведовский, и.о. начальника Государственной экологической инспекции Полесского округа.