Критическая экологическая ситуация: облсовет призывает Сухомлина наказать виновных в загрязнении Тетерева

В Житомирском областном совете обеспокоены ситуацией с загрязнением стоками Тетерева и других рек. Вопрос критической экологической ситуации обсудили на заседании
постоянной комиссии областного совета по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.
Участие в заседании приняли первый заместитель председателя областного совета Олег Дзюбенко, заместитель председателя ОГА Виктор Градовский и и.о. начальника Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский.
По данным Государственной экологической инспекции Полесского округа, за последние 2 месяца коммунальное предприятие "Житомирводоканал" уже в пятый раз загрязняет водные объекты Житомирщины.
"Фиксировать нарушения начали с 27.06.2021 года. По фактам загрязнения водных объектов на КП "Житомирводоканал" было открыто уголовное производство. Госэкоинспекция будет настаивать на переквалификации преступления по ч. 2 ст. 242 Уголовного кодекса, чтобы обеспечить более строгое наказание для предприятия, учитывая систематичность нарушений", - отметил Евгений Медведовский, и.о. начальника Государственной экологической инспекции Полесского округа.
Он добавил, что сбросы нечистот привели к загрязнению земельного участка, загрязнение воды и массовой гибели водных ресурсов.
Члены комиссии обратились к мэру Житомира с требованием немедленного принятия кадровых решений в отношении руководства КП "Житомирводоканал".
"Члены постоянной комиссии областного совета по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов единогласно проголосовали за обращение к Житомирскому городскому председателю относительно немедленного принятия кадровых решений в КП "Житомирводоканал" Житомирского городского совета, а также за обращение в правоохранительные органы о проведении следственных действий", - сообщили в облсовете.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 18 сентября на ГКНС произошла аварийная ситуация
, в результате которой неочищенные сточные воды стали попадать в реку Тетерев. 24 сентября председатель Государственной экологической инспекции Украины заявил, что неочищенные сточные воды попали в Каменку
.