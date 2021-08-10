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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 10 » 08:23:41

На главной КНС Житомира запустили нанос и начали перекачку стоков

Сегодня, 08:23:41 927 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На главной КНС Житомира запустили нанос и начали перекачку стоков

 Поздно вечером, 9 августа, на главной канализационной насосной станции Житомира запустили двигатель одного из наносных агрегатов и начался процесс перекачки стоков на очистные сооружения. Об этом сообщил Житомирский городской совет.
 

"Стоки больше не попадают в реку. 48-летний агрегат возобновил перекачку стоков на очистные сооружения", - отмечают в горсовете.




Сегодня насос усилят еще два электродвигателя, которые сушились в Обухове.

Также стало известно, что из водохранилища "Видсичне" частично спускают воду, чтобы ускорить течение и минимизировать последствия утечки стоков.
 

Что произошло


В ночь на 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира вследствие большого количества осадков был затоплен машинный зал.

Работникам КП "Житомирводоканал" не удалось спасти насосное оборудование от затопления и неочищенные стоки начали попадать в Тетерев.

8 и 9 августа сброс стоков продолжился. В Тетереве зафиксировали массовый мор рыбы.

Директор водоканала заявил, что сброс стоков не повлиял не качество воды в водопроводе. Он находится ниже по течению и не может попасть в водохранилище "Видсичне"

По факту возникновения аварии на напорном канализационном коллекторе ГКНС проводится служебное расследование.
Тэги: стоки, водоканал, мор рыбы, Тетерев, авария
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Комментариев: 3
Walkman
1 Владимир (Walkman)   • 10:15:21, Сегодня [Материал]

"Директор водоканала заявил, что сброс стоков не повлиял не качество воды в водопроводе. Он находится ниже по течению и не может попасть в водохранилище "Видсичне""

Так качество воды в водопроводе такое, что даже если бы туда попали стоки, разницы никто не заметил бы...
Igmor
2 Igmor (Igmor)   • 11:55:27, Сегодня [Материал]

На ремонт аварийного здания и оборудования насосной станции ( от которой реально зависит здоровье населения и экология) денег найти не могут, зато идиотский 50-метровый флагшток устанавливают за миллионы. Ну не кретины?
Ну, что ж, смрад на празднование обеспечен, чтоб, так сказать, в естественной среде. Mission completed...
zt-gregori
3 Григорій (zt-gregori)   • 12:06:12, Сегодня [Материал]

аби ляпнути. КНС на реконструкції з 2020 року. вартість проєкту близько 2,8 млн євро. ще 13,6 млн євро - будівництво нових очисних споруд каналізації.

http://zhzh.info/news/2020-02-10-42127
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