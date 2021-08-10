На главной КНС Житомира запустили нанос и начали перекачку стоков

Поздно вечером, 9 августа, на главной канализационной насосной станции Житомира запустили двигатель одного из наносных агрегатов и начался процесс перекачки стоков на очистные сооружения. Об этом сообщил Житомирский городской совет.
"Стоки больше не попадают в реку. 48-летний агрегат возобновил перекачку стоков на очистные сооружения", - отмечают в горсовете.
Сегодня насос усилят еще два электродвигателя, которые сушились в Обухове.
Также стало известно, что из водохранилища "Видсичне" частично спускают воду, чтобы ускорить течение и минимизировать последствия утечки стоков.
Что произошло
В ночь на 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира вследствие большого количества осадков был затоплен машинный зал.
Работникам КП "Житомирводоканал" не удалось спасти насосное оборудование от затопления и неочищенные стоки начали попадать в Тетерев
.
8 и 9 августа сброс стоков продолжился
. В Тетереве зафиксировали массовый мор рыбы
.
Директор водоканала заявил, что сброс стоков не повлиял не качество воды в водопроводе. Он находится ниже по течению и не может попасть в водохранилище "Видсичне"
По факту возникновения аварии на напорном канализационном коллекторе ГКНС проводится служебное расследование
.