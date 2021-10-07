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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 7 » 09:46:39

На ГКНС снова авария: водоканал осуществил аварийный сброс стоков в Тетерев

Сегодня, 09:46:39 796 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На ГКНС снова авария: водоканал осуществил аварийный сброс стоков в Тетерев

 6 сентября на главной канализационной станции Житомира в очередной раз произошла авария. Из-за остановки насосов неочищенные стоки попали в реку Тетерев. Об этом утром 7 октября сообщило КП "Житомирводоканал".
 

"На ГКНС произошел сбой в работе насоса №3 (вследствие выхода из строя подшипников). Ремонтная бригада демонтировала насос и доставила его в ремонтный цех. В 6 утра вышла из строя ТВУ электродвигателя №1, который обеспечивал перекачку стоков на очистные сооружения канализации", - объясняют коммунальщики.


В настоящее время работники водоканала пытаются восстановить работу насосных агрегатов.

Государственная экологическая инспекция Полесского округа проинформирована о аварийном сбросе стоков.

"Лаборатория измерения сточных, поверхностных и обратных вод совместно с лабораторией экологической инспекции проведут отбор воды в р. Тетерев", - добавили в КП "Житомирводоканал".
Тэги: авария, ГКНС, стоки, водоканал
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Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:52:18, Сегодня [Материал]

Вам же дали 40 миллионов Евро на замену двигателей. А на картинке сплошная рухлядь. Деньги украли чтоли? Кто вас крышует ? Руководство водоканала недавно арестовывали на взятках. вы что откупились?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:57:29, Сегодня [Материал]

Возле плотины Первый Подьём на город подают питьевую воду. а вы спускаете нечистоты. Вы что рехнулись мозгами. В городе может в любой момент произойти трагедия мор человечееский. За болезни я уже и помалкиваю..
zt-gregori
3 Григорій (zt-gregori)   • 15:16:26, Сегодня [Материал]

воду на місто подають за санітарною дамбою, за Тетерівкою.
velcade
4 Санитар (velcade)   • 17:31:48, Сегодня [Материал]

Да он сам с собой общается, не обращайте внимание...
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