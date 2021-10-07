На ГКНС снова авария: водоканал осуществил аварийный сброс стоков в Тетерев

6 сентября на главной канализационной станции Житомира в очередной раз произошла авария. Из-за остановки насосов неочищенные стоки попали в реку Тетерев. Об этом утром 7 октября сообщило КП "Житомирводоканал
".
"На ГКНС произошел сбой в работе насоса №3 (вследствие выхода из строя подшипников). Ремонтная бригада демонтировала насос и доставила его в ремонтный цех. В 6 утра вышла из строя ТВУ электродвигателя №1, который обеспечивал перекачку стоков на очистные сооружения канализации", - объясняют коммунальщики.
В настоящее время работники водоканала пытаются восстановить работу насосных агрегатов.
Государственная экологическая инспекция Полесского округа проинформирована о аварийном сбросе стоков.
"Лаборатория измерения сточных, поверхностных и обратных вод совместно с лабораторией экологической инспекции проведут отбор воды в р. Тетерев"
, - добавили в КП "Житомирводоканал".