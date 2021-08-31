Экологи заявили, что водоканал снова загрязняет стоками Тетерев

31 августа на странице в соцсети Государственная экологическая инспекция Полесского округа заявила, что КП "Житомирводоканал" снова осуществляет сброс неочищенных стоков в реку Тетерев.
"И опять же загрязняется река Тетерев. Это уже, наверное, стало системой, которую ввело КП "Житомирводоканал", а именно систематически осуществлять сброс неочищенных сточных вод в реки Тетерев с ГКНС. Стало известно о том, что опять же осуществляется сброс, в том же месте, как и две недели назад, когда было сброшено почти 120 тыс. куб. м неочищенных сточных вод", - информируют экологи.
Отделом инструментально-лабораторного контроля Инспекции отобраны пробы воды для определения в ней содержания загрязняющих веществ.
"Можно сделать выводы, что руководству КП "Житомирводоканал" наверное безразлично на окружающую среду"
, - резюмирует экологическая инспекция.
Напомним, Госэкоинспекция насчитала почти 23 млн грн убытков
за загрязнение реки Тетерев, которое повлекла авария на главной канализационной насосной станции КП "Житомирводоканал".