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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 31 » 11:19:10

Экологи заявили, что водоканал снова загрязняет стоками Тетерев

Сегодня, 11:19:10 871 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Экологи заявили, что водоканал снова загрязняет стоками Тетерев

 31 августа на странице в соцсети Государственная экологическая инспекция Полесского округа заявила, что КП "Житомирводоканал" снова осуществляет сброс неочищенных стоков в реку Тетерев.
 

"И опять же загрязняется река Тетерев. Это уже, наверное, стало системой, которую ввело КП "Житомирводоканал", а именно систематически осуществлять сброс неочищенных сточных вод в реки Тетерев с ГКНС. Стало известно о том, что опять же осуществляется сброс, в том же месте, как и две недели назад, когда было сброшено почти 120 тыс. куб. м неочищенных сточных вод", - информируют экологи.


Отделом инструментально-лабораторного контроля Инспекции отобраны пробы воды для определения в ней содержания загрязняющих веществ.

"Можно сделать выводы, что руководству КП "Житомирводоканал" наверное безразлично на окружающую среду", - резюмирует экологическая инспекция.

Напомним, Госэкоинспекция насчитала почти 23 млн грн убытков за загрязнение реки Тетерев, которое повлекла авария на главной канализационной насосной станции КП "Житомирводоканал". 

Тэги: водоканал, стоки, экологи, загрязнение, ГКНС
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Комментариев: 4
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 12:37:23, Сегодня [Материал]

Просто меру мало одного ордена від президента за попередні скидання нечистот - ще хоче
апетит ж приходить під час їжі)))
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 14:48:53, Сегодня [Материал]

Догану випишуть лисому менеджеру і на цьому все.
Marine
3 Руслана (Marine)   • 17:45:50, Сегодня [Материал]

Не может быть, наш водоканал не может такое делать.
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 18:19:07, Сегодня [Материал]

"Можно сделать выводы, что руководству КП "Житомирводоканал" наверное безразлично на окружающую среду", - резюмирует экологическая инспекция.

Почему же так толерантно? Почему только лысому безразлично? Ведь помимо лысого, молчат и не реагируют: мэр, полиция, прокуратура. Да всем топам, к-рые должны были реагировать жестко - начхать на все это. Сами небось со скважинами сидят, и не пользуются этим говном, что заливают нам в краны.
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