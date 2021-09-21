Сбросы стоков в Тетерев: житомирская прокуратура возбудила уголовное дело и будет искать виновных

Житомирская окружная прокуратура начала уголовное производство по фактам сброса КП "Житомирводоканал" неочищенных стоков в реку Тетерев. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры
.
"Житомирской окружной прокуратурой по результатам изучения многочисленных сообщений в средствах массовой информации зарегистрировано уголовное производство по факту загрязнения реки Тетерев. В результате неоднократного выхода из строя оборудования канализационной насосной станции города Житомира, систематически осуществляется сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев", - говорится в сообщении.
Окружной прокуратурой с целью установления виновных и привлечения их к предусмотренной законом ответственности зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 242 УК Украины (нарушение правил охраны вод).
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
"С привлечением специалистов Государственной экологической инспекции Полесского округа устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и причины, в результате которых происходит загрязнение реки Тетерев сточными водами"
, - добавили в прокуратуре.
Что произошло
7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира произошла авария, в результате которой стоки несколько дней сливали в реку. Ущерб оценили в 23 млн грн
.
30 августа на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм, который транспортирует стоки в ГКНС, произошел порыв
.
18 сентября на ГКНС произошла аварийная ситуация
, в результате которой неочищенные сточные воды стали попадать в реку Тетерев.