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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 21 » 12:42:49

Сбросы стоков в Тетерев: житомирская прокуратура возбудила уголовное дело и будет искать виновных

Вчера, 12:42:49 787 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сбросы стоков в Тетерев: житомирская прокуратура возбудила уголовное дело и будет искать виновных

 Житомирская окружная прокуратура начала уголовное производство по фактам сброса КП "Житомирводоканал" неочищенных стоков в реку Тетерев. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

"Житомирской окружной прокуратурой по результатам изучения многочисленных сообщений в средствах массовой информации зарегистрировано уголовное производство по факту загрязнения реки Тетерев. В результате неоднократного выхода из строя оборудования канализационной насосной станции города Житомира, систематически осуществляется сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев", - говорится в сообщении.


Окружной прокуратурой с целью установления виновных и привлечения их к предусмотренной законом ответственности зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 242 УК Украины (нарушение правил охраны вод).

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

"С привлечением специалистов Государственной экологической инспекции Полесского округа устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и причины, в результате которых происходит загрязнение реки Тетерев сточными водами", - добавили в прокуратуре.
 

Что произошло


7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира произошла авария, в результате которой стоки несколько дней сливали в реку. Ущерб оценили в 23 млн грн

30 августа на канализационном коллекторе диаметром 1000 мм, который транспортирует стоки в ГКНС, произошел порыв.

18 сентября на ГКНС произошла аварийная ситуация, в результате которой неочищенные сточные воды стали попадать в реку Тетерев.
Тэги: стоки, ГКНС, водоканал, прокуратура
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Комментариев: 2
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 14:28:54, Вчера [Материал]

Судя по концовке статьи, начиная с 7 августа и по конец сентября, прокуратура изучала многочисленные сообщения в СМИ. Полтора месяца!!! Дальше думайте сами.
melan
2 melan (melan)   • 18:43:48, Вчера [Материал]

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