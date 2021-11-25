Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 26 Ноября 2021    00:59:25
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 25 » 17:37:22

В Тетерев в очередной раз сливают неочищенные стоки – экологи

Вчера, 17:37:22 588 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Тетерев в очередной раз сливают неочищенные стоки – экологи

 25 ноября на странице в соцсети Государственной экологической инспекции Полесского округа заявили, что КП "Житомирводоканал" производит сброс неочищенных стоков в реку Тетерев.

"Сегодня, снова из КНС, но уже из "Институцкой" КП "Житомирводоканал" в г. Житомир неочищенные стоки попадают в реку Тетерев", - информируют экологи.

Государственные инспекторы отобрали пробы воды для определения содержания загрязняющих веществ.

Отмечается, что сброс имеет неестественную окраску, серо-коричневый цвет, что свидетельствует о большой концентрации загрязняющих веществ.

"О дальнейшем развитии событий будем информировать дополнительно, а также будет произведен расчет размера ущерба нанесенного окружающей среде", - добавили в экологической инспекции.

Напомним, из-за ремонта коллектора стоки с КНС сливали в реку Каменка.
Тэги: водоканал, экологи, Тетерев, стоки
Новости партнеров
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:42:35, Вчера [Материал]

Вы представляете насколько наглая и конченная эта власть... травят нас. Уже никто не взывает к прокуратуре . полиции . Граждане Житомира щитают, что они соучасники.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus