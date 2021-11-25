В Тетерев в очередной раз сливают неочищенные стоки – экологи

25 ноября на странице в соцсети Государственной экологической инспекции Полесского округа заявили, что КП "Житомирводоканал" производит сброс неочищенных стоков в реку Тетерев.
"Сегодня, снова из КНС, но уже из "Институцкой" КП "Житомирводоканал" в г. Житомир неочищенные стоки попадают в реку Тетерев"
, - информируют экологи
.
Государственные инспекторы отобрали пробы воды для определения содержания загрязняющих веществ.
Отмечается, что сброс имеет неестественную окраску, серо-коричневый цвет, что свидетельствует о большой концентрации загрязняющих веществ.
"О дальнейшем развитии событий будем информировать дополнительно, а также будет произведен расчет размера ущерба нанесенного окружающей среде"
, - добавили в экологической инспекции.
Напомним, из-за ремонта коллектора стоки с КНС сливали в реку Каменка
.