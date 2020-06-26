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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июнь » 26 » 13:18:43

Экологи требуют приостановить работу водоканала 25-тысячного города на Житомирщине

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Экологи требуют приостановить работу водоканала 25-тысячного города на Житомирщине

 Государственная экологическая инспекция готовит иск в суд о приостановлении деятельности водоканала города Коростышев. Об этом сообщается на странице Государственной экологической инспекции Полесского округа в Facebook.

Отмечается, что в феврале 2020 года была проведена внеплановая проверка предприятия и выявлено многочисленные нарушения.
 

"Очистные сооружения канализации содержатся в ненадлежащем состоянии и находятся в полуразрушенном состоянии. Не разработаны, неутверждены правила приема и сброса сточных вод в систему канализации г. Коростышев. Осуществляется сброс сточных вод с превышением нормативов ПДС предусмотренным разрешением на специальное водопользование", - объясняют экологи.


По сообщению экологической инспекции, всего из 18 нарушений, которые внесли в предписание, по состоянию на 19 июня исправили только 1.

"Государственной экологической инспекцией Полесского округа готовится иск в суд, о временном запрете (остановка) сбросов к водному объекту сточных вод с очистных сооружений канализации с превышением установленных нормативов ПДС Коростышевским городским коммунальным предприятием "Водоканал". Также, в связи с тем что в действиях должностных лиц коммунального предприятия усматриваются признаки уголовного преступления, Инспекция обратилась в Следственное управление Национальной полиции в Житомирской области", - информируют экологи.
Тэги: Коростышев, экологи, водоканал
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