Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 30 Сентября 2021    05:45:06
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 29 » 17:27:14

Река Путятинка загрязнена сточными водами. Это могло вызвать мор рыбы в Тетереве

Вчера, 17:27:14 667 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Река Путятинка загрязнена сточными водами. Это могло вызвать мор рыбы в Тетереве

 Государственная экологическая инспекция Полесского округа провела лабораторные исследования проб воды из реки Тетерев в месте гибели рыбы и из реки Путятинка. В воде обнаружили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
 

"Готовы лабораторные исследования, в которых выявлено превышение ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ, характеризующих попадания в реку Путятинка неочищенных сточных вод, а именно: азота аммонийного - в 10 раз; фосфатов - в 2,5 раза; химического потребления кислорода - в 11 раз; биохимическое потребление кислорода - в 20 раз; железа - в 8,5 раз; взвешенных веществ - в 12 раз", - информирует экологическая инспекция.


Специалисты отмечают, что данные превышения ухудшили качество воды в реке Тетерев, что возможно и повлекло гибель водных живых ресурсов в районе дамбы Бумажной фабрики.

"Материалы по данному факту направлены в Житомирскую областную прокуратуру для открытия уголовного производства по ст. 242 УК", - добавила Государственная экологическая инспекция Полесского округа.

Напомним, что 24 сентября стало известно о прекращении перекачки нечистот из двух КНС КП "Житомирводоканал". На месте происшествия работали государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Полесского округа, которые зафиксировали гибель водных живых ресурсов в районе дамбы Бумажной фабрики на реке Тетерев, осуществили подсчет погибшей рыбы, который составляет более 1000 особей. Убытки, причиненные рыбному хозяйству, составляют 668 тыс. 960 грн.
Тэги: экологи, мор рыбы, водоканал, загрязнение рек
Новости партнеров
Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:31:57, Вчера [Материал]

Вы дурака не включайте. возле головы Чадского перед дамбой сплошной мор рыбы, А река Путятинка ниже дамбы
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:36:57, Вчера [Материал]

Водоканал постоянно сбрасывает нечистоты в районе 22 парт съезда. Там выходит труба житомирского канала. Государственная инспекция Полесского округа пытается замять преступление. Или дали взятку или надавили!? Куда вы окурки дели высновки анализа реки Тетерев. вы что публично признаетесь в преступлении?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:38:10, Вчера [Материал]

Будем собирать Майдан и выбрасывать нах.р Малеванного из кабинета. Малёванного не малевали зелёнкой. Покажите его фото в СМИ . Надо чтобы все знали Этого (хероя).
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 20:51:32, Вчера [Материал]

собирайте, зброя еэ?
для пивка уже холодно - мы вискарика возьмём
желаю победы обеим командам....
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:40:15, Вчера [Материал]

Надо срочно поменять руководителей депутатской комиссии по экологии Рабиновича(дружбан Сухомлина) и Жабокрыцького
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus