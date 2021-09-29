Река Путятинка загрязнена сточными водами. Это могло вызвать мор рыбы в Тетереве

"Готовы лабораторные исследования, в которых выявлено превышение ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ, характеризующих попадания в реку Путятинка неочищенных сточных вод, а именно: азота аммонийного - в 10 раз; фосфатов - в 2,5 раза; химического потребления кислорода - в 11 раз; биохимическое потребление кислорода - в 20 раз; железа - в 8,5 раз; взвешенных веществ - в 12 раз", - информирует экологическая инспекция.