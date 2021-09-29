Река Путятинка загрязнена сточными водами. Это могло вызвать мор рыбы в Тетереве

Государственная экологическая инспекция Полесского округа провела лабораторные исследования проб воды из реки Тетерев в месте гибели рыбы и из реки Путятинка. В воде обнаружили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
"Готовы лабораторные исследования, в которых выявлено превышение ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ, характеризующих попадания в реку Путятинка неочищенных сточных вод, а именно: азота аммонийного - в 10 раз; фосфатов - в 2,5 раза; химического потребления кислорода - в 11 раз; биохимическое потребление кислорода - в 20 раз; железа - в 8,5 раз; взвешенных веществ - в 12 раз", - информирует экологическая инспекция.
Специалисты отмечают, что данные превышения ухудшили качество воды в реке Тетерев, что возможно и повлекло гибель водных живых ресурсов в районе дамбы Бумажной фабрики.
"Материалы по данному факту направлены в Житомирскую областную прокуратуру для открытия уголовного производства по ст. 242 УК"
, - добавила Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
Напомним, что 24 сентября стало известно о прекращении перекачки нечистот из двух КНС КП "Житомирводоканал"
. На месте происшествия работали государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Полесского округа, которые зафиксировали гибель водных живых ресурсов
в районе дамбы Бумажной фабрики на реке Тетерев, осуществили подсчет погибшей рыбы, который составляет более 1000 особей. Убытки, причиненные рыбному хозяйству, составляют 668 тыс. 960 грн.