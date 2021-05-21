В Житомирской области выясняют причину массового мора рыбы. ФОТО

В Житомирской области на реке Гуйва обнаружили массовый мор рыбы. Инцидент произошел вблизи села Старая Котельня Андрушевского района. Об этом 21 мая сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
"На телефон "Горячей линии" Государственной экологической инспекции Полесского округа поступило обращение о гибели рыбы в районе села Старая Котельня, Андрушевского района, Житомирской области. С выездом на место, государственными инспекторами зафиксирована гибель водных биоресурсов, а именно рыбы", - говорится в сообщении.
Специалисты отобрали пробы воды для проведения лабораторных исследований.
"Предоставлено письменное обязательство председателю ОТГ убрать из водоема и возле него погибшую рыбу с целью ее утилизации в соответствии с законодательством"
, - информируют экологи.
Сейчас рассчитывается нанесенный государству вред. Для установления виновных лиц материалы по данному факту готовятся для передачи в Главное управление национальной полиции в Житомирской области.
Фото: экологическая инспекция