В реке на Житомирщине произошел массовый мор рыбы: воду взяли на анализ

На реке Рудня вблизи с. Тальковка Житомирской области произошла массовая гибель водных биоресурсов. Для определения масштабов и причин мора рыбы на место происшествия выехали сотрудники рыбоохранного патруля и провели обследование береговой линии.
"При обследовании зафиксировано 1035 экз. погибшей рыбы: 670 экз. плотвы, 280 экз. карася, 53 экз. щуки и 32 экз. линя"
, - информирует Житомирский рыбоохранный патруль.
Для выяснения причин гибели водных биоресурсов были отобраны пробы воды и переданы в лабораторию Государственной экологической инспекции Полесского округа.
В настоящее время ожидаются результаты лабораторных исследований.