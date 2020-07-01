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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 1 » 08:28:35

В реке на Житомирщине произошел массовый мор рыбы: воду взяли на анализ

Сегодня, 08:31:35 1080 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В реке на Житомирщине произошел массовый мор рыбы: воду взяли на анализ

 На реке Рудня вблизи с. Тальковка Житомирской области произошла массовая гибель водных биоресурсов. Для определения масштабов и причин мора рыбы на место происшествия выехали сотрудники рыбоохранного патруля и провели обследование береговой линии.

"При обследовании зафиксировано 1035 экз. погибшей рыбы: 670 экз. плотвы, 280 экз. карася, 53 экз. щуки и 32 экз. линя", - информирует Житомирский рыбоохранный патруль.

Для выяснения причин гибели водных биоресурсов были отобраны пробы воды и переданы в лабораторию Государственной экологической инспекции Полесского округа.

В настоящее время ожидаются результаты лабораторных исследований.
Тэги: Житомирская область, Река, мор рыбы
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