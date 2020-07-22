В реке на Житомирщине снова зафиксирован массовый мор рыбы. ФОТО

В Житомирской области зафиксировали очередной мор рыбы в реке Хомора. Гибель водных живых ресурсов обнаружили в пгт Першотравенск Барановского района.
Об этом в Facebook сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа
.
«Совместно с работниками полиции, рыбоохранного патруля, общественности проведено обследование р. Хомора, где обнаружена гибель водных живых ресурсов в бассейне реки на участке от проездного моста в пгт Першотравенск к месту слияния рек Случь и Хомора», - говорится в сообщении.
Работники отдела инструментально-лабораторного контроля отобрали пробы воды на исследование. Замеры растворимого кислорода составляют 2,9 мл при норме 4-6.
Отмечается, что специалисты Госэкоинспекции провели подсчет погибшей рыбы и оценят ущерб. Материалы переданы в полицию для установления виновных лиц.
Напомним, это уже не первый случай гибели рыбы
в течение последних нескольких лет в Барановском районе.