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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 22 » 10:16:25

В реке на Житомирщине снова зафиксирован массовый мор рыбы. ФОТО

Сегодня, 10:28:25 592 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В реке на Житомирщине снова зафиксирован массовый мор рыбы. ФОТО

 В Житомирской области зафиксировали очередной мор рыбы в реке Хомора. Гибель водных живых ресурсов обнаружили в пгт Першотравенск Барановского района.

Об этом в Facebook сообщает Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
 

«Совместно с работниками полиции, рыбоохранного патруля, общественности проведено обследование р. Хомора, где обнаружена гибель водных живых ресурсов в бассейне реки на участке от проездного моста в пгт Першотравенск к месту слияния рек Случь и Хомора», - говорится в сообщении.


Работники отдела инструментально-лабораторного контроля отобрали пробы воды на исследование. Замеры растворимого кислорода составляют 2,9 мл при норме 4-6.

Отмечается, что специалисты Госэкоинспекции провели подсчет погибшей рыбы и оценят ущерб. Материалы переданы в полицию для установления виновных лиц.

Напомним, это уже не первый случай гибели рыбы в течение последних нескольких лет в Барановском районе.









Тэги: Река, мор рыбы, экология, Житомирская область
Комментариев: 3
google
1 Гугиль (google)   • 12:12:53, Сегодня [Материал]
+3

тут плакать нада, а не лыбу давить...дегенераты...сами же в своем испражнении утонут... и будут лыбится
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 13:18:11, Сегодня [Материал]
+1

Когось посядять за це з конфіскацією майна???
bobrikov
3 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 14:06:54, Сегодня [Материал]
+1

надо еще рыбы выпустить... а если серьезно - то вначале надо найти кто туда отходы вбрасывает дать штраф на пару сотен тыс. и потом уже рыбу запускать.
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