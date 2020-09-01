Тысячи мертвых рыб выбросило на берег реки в Житомирской области. ФОТО

На реке Роставица в пгт Ружин 1 сентября зафиксирована масштабная гибель рыбы. Рыбоохранные патрульные, которые срочно выехали на место происшествия, обнаружили более 7000 экземпляров погибшей рыбы.
"Во время обследования водоема зафиксировано 7567 экз. погибшей рыбы: 7559 экз. толстолоба и 8 экз. карпа"
, - информирует Житомирский рыбоохранный патруль
.
Отмечается, что на месте происшествия ощущается неприятный запах, вода зеленого цвета.
В настоящее время ожидается приезд представителей Госэкоинспекции Полесского округа для отбора проб воды для анализа.
Как сообщал "Журнал Житомира
", несколько дней назад вблизи Житомира в реке Тетерев произошла гибель водных биоресурсов
.
В комнатных аквариумах работают компрессоры и аэраторы для предотвращения подобных ситуаций.
"Жадность Била погубила" Или пару тыщ на аэратор жалко или просто нет образования или хотя бы понимания того чем занимаешься.
А рыбку жалко :(((