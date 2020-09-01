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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 1 » 14:24:28

Тысячи мертвых рыб выбросило на берег реки в Житомирской области. ФОТО

Сегодня, 14:34:28 849 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Тысячи мертвых рыб выбросило на берег реки в Житомирской области. ФОТО

 На реке Роставица в пгт Ружин 1 сентября зафиксирована масштабная гибель рыбы. Рыбоохранные патрульные, которые срочно выехали на место происшествия, обнаружили более 7000 экземпляров погибшей рыбы.

"Во время обследования водоема зафиксировано 7567 экз. погибшей рыбы: 7559 экз. толстолоба и 8 экз. карпа", - информирует Житомирский рыбоохранный патруль.

Отмечается, что на месте происшествия ощущается неприятный запах, вода зеленого цвета.

В настоящее время ожидается приезд представителей Госэкоинспекции Полесского округа для отбора проб воды для анализа.

Как сообщал "Журнал Житомира", несколько дней назад вблизи Житомира в реке Тетерев произошла гибель водных биоресурсов.







Тэги: Река, мор рыбы, Житомирская область
Комментариев: 1
victorio
1 Виктор (victorio)   • 19:16:26, Сегодня [Материал]
+1

судя по тому как упал уровень воды относительно растительности... "фермер" который вложил деньги (наверное не малые): купил малька, арендовал водоём и пр. просто не в курсах что рыбе тоже нужен кислород. В такую жару и маловетреную погоду произошел замор рыбы по причине нехватки того самого газа растворённого в воде.
В комнатных аквариумах работают компрессоры и аэраторы для предотвращения подобных ситуаций.
"Жадность Била погубила" Или пару тыщ на аэратор жалко или просто нет образования или хотя бы понимания того чем занимаешься.
А рыбку жалко :(((
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