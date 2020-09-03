Мор рыбы на Житомирщине. Селяне уверены, что реку загрязнил молокозавод: на предприятии все отрицают

В поселке Ружин Житомирской области подохли тысячи рыбин, и берега реки Роставица покрылись мертвечиной. Крестьяне уверены, что водоем загрязняет местный молокозавод.
На предприятии это отрицают, говорится в сюжете ТСН
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По словам местной жительницы, первые рыбы всплыли два дня назад, и каждый час их количество стремительно увеличивалось. Женщина уверена, что рыба погибла из-за сбросов местного молокоперерабатывающего предприятия. В рыбоохранном патруле также рассматривают эту версию. Но, говорят, мор мог возникнуть и из-за падения уровня воды.
В то же время на предприятии все отрицают.
"Это не наша вина, сто процентов, просто в реке не хватает кислорода, нет притока воды", - уверяет директор молокозавода Анатолий Колесник.
То, что кислорода в воде недостаточно, подтверждают и анализы, которые несколько дней назад сделали в поселковом совете.
Что именно стало причиной мора - сбросы предприятия, повреждение дамбы или природный фактор, станет известно через пять дней. Именно тогда экологи обещают обнародовать результаты отобранных проб. Но мертвую рыбу убрать из берегов требуют немедленно, ниже по течению расположено водохранилище Белой Церкви, и окрестные селения берут воду именно из этой реки.
"Может здесь есть кишечная палочка, может еще что-то. Это очень опасно для здоровья. Если попадет в колодцы, для врачей будет очень много работы", - утверждает госинспектор по охране окружающей природной среды Александр Александров.
На то, чтобы убрать мертвую рыбу, пойдет минимум неделю. А пока расследовать массовый мор на реке
взялась местная полиция.