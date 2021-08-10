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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 10 » 15:27:08

Мор рыбы в Тетереве зафиксировали уже ниже по течению: потерпают пригородные села. ФОТО

Сегодня, 15:27:44 498 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мор рыбы в Тетереве зафиксировали уже ниже по течению: потерпают пригородные села. ФОТО

 В Житомире в районе Бумажной фабрики уже четвертые сутки продолжается сброс неочищенных стоков в реку Тетерев. Ранее мор рыбы был зафиксирован на окраине города, тогда как сейчас гибель водных биоресурсов заметили ниже по течению, в районе сел Быстри и Левков.

Об этом 10 июля сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
 

"Государственными инспекторами на отрезке реки Тетерев в районе села Быстри и Левков Житомирского района зафиксирован массовый мор рыбы. Инспекторами продолжается работа по подсчету погибших особей рыбы по видам с целью определения ущерба водным живым ресурсам реки Тетерев и природе в целом", - информируют экологи.


После завершения проверки все составленные материалы будут переданы в правоохранительные органы.

По состоянию на 9 августа Житомирский рыбоохранный патруль насчитал более 2500 экз. погибшей рыбы.

Государственная экологическая инспекция призывает жителей Житомирщины воздержаться от общего водопользования Тетерева (купание, плавание на лодках, рыболовство, поение животных).












 

Что произошло


В ночь на 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира вследствие большого количества осадков был затоплен машинный зал.

Работникам КП "Житомирводоканал" не удалось спасти насосное оборудование от затопления и неочищенные стоки начали попадать в Тетерев.

По факту возникновения аварии на напорном канализационном коллекторе ГКНС проводится служебное расследование.
Тэги: Житомирский район, Тетерев, мор рыбы, экологи
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Комментариев: 2
AtomuliYadalato
1 Atomuli Yadalato (AtomuliYadalato)   • 15:59:42, Сегодня [Материал]

Мэр, не забудь запустить рыбу в Гидропарк, как три года назад было после прошлого гамнотеррора. А в Левкове пусть вспоминают, как там когда-то плавала рыба
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 16:23:49, Сегодня [Материал]

лучше б показали фотки, где предприимчивые житомирцы собирают эту дохлую рыбу.
ждём обвал цен на тараньку....
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