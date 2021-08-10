Мор рыбы в Тетереве зафиксировали уже ниже по течению: потерпают пригородные села. ФОТО

В Житомире в районе Бумажной фабрики уже четвертые сутки продолжается сброс неочищенных стоков в реку Тетерев. Ранее мор рыбы был зафиксирован на окраине города
, тогда как сейчас гибель водных биоресурсов заметили ниже по течению, в районе сел Быстри и Левков.
Об этом 10 июля сообщила Государственная экологическая инспекция
Полесского округа.
"Государственными инспекторами на отрезке реки Тетерев в районе села Быстри и Левков Житомирского района зафиксирован массовый мор рыбы. Инспекторами продолжается работа по подсчету погибших особей рыбы по видам с целью определения ущерба водным живым ресурсам реки Тетерев и природе в целом", - информируют экологи.
После завершения проверки все составленные материалы будут переданы в правоохранительные органы.
По состоянию на 9 августа Житомирский рыбоохранный патруль
насчитал более 2500 экз. погибшей рыбы.
Государственная экологическая инспекция призывает жителей Житомирщины воздержаться от общего водопользования Тетерева (купание, плавание на лодках, рыболовство, поение животных).
Что произошло
В ночь на 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира вследствие большого количества осадков был затоплен машинный зал.
Работникам КП "Житомирводоканал" не удалось спасти насосное оборудование от затопления и неочищенные стоки начали попадать в Тетерев
.
По факту возникновения аварии на напорном канализационном коллекторе ГКНС проводится служебное расследование
.