Водоканал выпустит в реку Тетерев более 10 тонн рыбы

После аварии на главной канализационной насосной станции и слива нечистот коммунальное предприятие "Житомирводоканал" должно провести зарыбление реки Тетерев.
Об этом сообщается в проекте решения исполкома, опубликованном на сайте мэрии
.
"С целью восстановления популяции водных биоресурсов, утраченных в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера, возникшей 6 августа 2021 г. на главной канализационной насосной станции г. Житомира по адресу: г. Житомир, улица Ивана Гонты, 16, что повлекло сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев и гибель водных биоресурсов"
, - говорится в документе.
Водоканал должен закупить и выпустить в реку более 10 тонн рыбы: 4167 кг толстолоба, 1786 кг карпа, 2695 кг карася и 1786 кг амура.
Что произошло
На главной канализационной насосной станции Житомира произошла авария
, в результате которой стоки несколько дней сливали в реку. Ущерб оценили в 23 млн грн
.
24 сентября инспекторы по охране окружающей природной среды Полесского округа снова зафиксировали гибель водных живых ресурсов
в районе дамбы Бумажной фабрики на реке Тетерев.