Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 06 Октября 2021    14:07:00
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 6 » 13:38:56

Водоканал выпустит в реку Тетерев более 10 тонн рыбы

Сегодня, 13:38:56 51 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Водоканал выпустит в реку Тетерев более 10 тонн рыбы

 После аварии на главной канализационной насосной станции и слива нечистот коммунальное предприятие "Житомирводоканал" должно провести зарыбление реки Тетерев.

Об этом сообщается в проекте решения исполкома, опубликованном на сайте мэрии.

"С целью восстановления популяции водных биоресурсов, утраченных в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера, возникшей 6 августа 2021 г. на главной канализационной насосной станции г. Житомира по адресу: г. Житомир, улица Ивана Гонты, 16, что повлекло сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев и гибель водных биоресурсов", - говорится в документе.

Водоканал должен закупить и выпустить в реку более 10 тонн рыбы: 4167 кг толстолоба, 1786 кг карпа, 2695 кг карася и 1786 кг амура.
 

Что произошло


На главной канализационной насосной станции Житомира произошла авария, в результате которой стоки несколько дней сливали в реку. Ущерб оценили в 23 млн грн.

24 сентября инспекторы по охране окружающей природной среды Полесского округа снова зафиксировали гибель водных живых ресурсов в районе дамбы Бумажной фабрики на реке Тетерев.
Тэги: водоканал, зарыбление, мор рыбы
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus