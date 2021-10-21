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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 21 » 08:29:22

КП «Житомирводоканал» должен заплатить 2,5 млн грн за загрязнение реки Тетерев

Сегодня, 08:29:22 544 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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КП «Житомирводоканал» должен заплатить 2,5 млн грн за загрязнение реки Тетерев

 В течение последних двух месяцев в КП "Житомирводоканал" произошли сразу несколько аварийных ситуаций, которые привели к попаданию неочищенных сточных вод в реки Тетерев, Путятинка и Крошенка.

За сброс сточных вод, который состоялся 18 сентября, экологическая инспекция насчитала ущерб в размере 2,5 млн гривен. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины.
 

"На основе лабораторных исследований, взятых из реки Тетерев 18 сентября, показавших сверхнормативное содержание азота аммонийного, фосфатов, железа и других загрязняющих веществ, Госэкоинспекция рассчитала и предъявила предприятию 2,5 миллиона гривен убытков. После следующих аварийных ситуаций на предприятии инспекторами также отбирались пробы. О результатах этих исследований будут сообщать дополнительно", - написал с соцсети Андрей Малеваный.


Предприятие должно возместить убытки в течение месяца. В случае отказа от добровольной уплаты Госэкоинспекция будет взимать средства в судебном порядке.

Напомним, 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира произошла авария, в результате которой стоки несколько дней сливали в реку. Ущерб оценили в 23 млн грн.
Тэги: водоканал, загрязнение реки, ущерб, экологи
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Комментариев: 3
Marine
1 Руслана (Marine)   • 08:55:56, Сегодня [Материал]

заплатят потребители, ждем повышения тарифов
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 09:44:02, Сегодня [Материал]

у потребителей пильги и борги, ничего они не заплатят
заплатят все житомирцы, даже те у кого скважина и септик, и за йуриста тоже они заплатят....
galapagos
2 Джордж (galapagos)   • 09:31:31, Сегодня [Материал]

Уже заплатили. КП Водоканал наняло юриста за 300 000 грн. оспорить решение Госэкоинспекции.
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