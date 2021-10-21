КП «Житомирводоканал» должен заплатить 2,5 млн грн за загрязнение реки Тетерев

В течение последних двух месяцев в КП "Житомирводоканал" произошли сразу несколько аварийных ситуаций, которые привели к попаданию неочищенных сточных вод в реки Тетерев, Путятинка и Крошенка.
За сброс сточных вод, который состоялся 18 сентября
, экологическая инспекция насчитала ущерб в размере 2,5 млн гривен. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины.
"На основе лабораторных исследований, взятых из реки Тетерев 18 сентября, показавших сверхнормативное содержание азота аммонийного, фосфатов, железа и других загрязняющих веществ, Госэкоинспекция рассчитала и предъявила предприятию 2,5 миллиона гривен убытков. После следующих аварийных ситуаций на предприятии инспекторами также отбирались пробы. О результатах этих исследований будут сообщать дополнительно", - написал с соцсети Андрей Малеваный.
Предприятие должно возместить убытки в течение месяца. В случае отказа от добровольной уплаты Госэкоинспекция будет взимать средства в судебном порядке.
Напомним, 7 августа на главной канализационной насосной станции Житомира произошла авария, в результате которой стоки несколько дней сливали в реку. Ущерб оценили в 23 млн грн
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