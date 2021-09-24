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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 24 » 16:15:28

Экологи заявили, что водоканал снова сливает нечистоты в житомирские реки

Сегодня, 16:15:28 429 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Экологи заявили, что водоканал снова сливает нечистоты в житомирские реки

 КП "Житомирводоканал" остановило перекачку нечистот из двух канализационно-насосных станций. Как следствие - неочищенные сточные воды попали в реку Каменка, которая впадает в реку Тетерев. Об этом 24 сентября заявил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малёваныйhttps://www.facebook.com/AndriyMalovany/posts/397834668624489.
 

"Инспекторами уже отобраны пробы воды в реках Путятинка, Каменка и Тетерев, будут проведены лабораторные исследования для установления концентраций загрязняющих веществ", - сказал Малёваный.




В то же время Госэкоинспекция, осуществив обследование берегов реки, обнаружила гибель около 500 особей рыб различных видов. Ориентировочная сумма убытков за гибель водных биоресурсов составляет более 500 000 гривен.
 

"После завершения экспертизы и точного расчета убытков ГЭИ передаст материалы обследования в правоохранительные органы, которые удолжны установить, или причастна деятельность КП "Житомирводоканал" к мору рыбы", - добавили экологи.




В Государственной экологической инспекции напомнили, что за последние 2 месяца коммунальное предприятие уже в пятый раз загрязняет водные объекты Житомирщины. Последний раз аварийная ситуация, которая привела к сбросу неочищенных сточных вод, произошла на водоканале на прошлой неделе. По фактам загрязнения водных объектовбыло открыто уголовное производство.
Тэги: нечистоты, Житомир, экологи, водоканал
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Комментариев: 5
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:22:25, Сегодня [Материал]

Ну молодцы, сделали свою работу. Жаль, что никого не превлекут к ответственности и лысый хер останется на своей должности
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:41:28, Сегодня [Материал]

Экологи заявили. а остальные сидят и довольные. Но лысый хер уже не останется на своём месте . Дело в том, что петицию сформировали и подписали на Президента Украины. Кто дал разрешение на постройку пребрежных домов у реки Тетерев? Кто украл деньги Европейские на замену насосов и труб? А кто должен был их отстранить и посадить? Правильно следственные органы. И что? Всё там же где Суслык. Поэтому люди и написали Президенту Украины. Людей потравили и детей потравили и будущее поколение потравили. А Экоинспекция обратилась в правоохранительные органы?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:02:31, Сегодня [Материал]

Безответственность водоканала породила вот такие преступления.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:10:26, Сегодня [Материал]

А люди купили на берегу реки квартиры для того . чтобы ходить и наслаждатся рекой. А вместо этого будут смотреть на клоаку и дохлую рыбу. и нюхать нечистоты. Фу какая гадость эта мэрия!
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:12:28, Сегодня [Материал]

А депутаты это не люди -это дауны построили на берегу себе дома теперь наслаждаются своими достижениями (нечистотами. запахом, дохлой рыбой)
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