Экологи заявили, что водоканал снова сливает нечистоты в житомирские реки

КП "Житомирводоканал" остановило перекачку нечистот из двух канализационно-насосных станций. Как следствие - неочищенные сточные воды попали в реку Каменка, которая впадает в реку Тетерев. Об этом 24 сентября заявил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малёваныйhttps://www.facebook.com/AndriyMalovany/posts/397834668624489
.
"Инспекторами уже отобраны пробы воды в реках Путятинка, Каменка и Тетерев, будут проведены лабораторные исследования для установления концентраций загрязняющих веществ", - сказал Малёваный.
В то же время Госэкоинспекция, осуществив обследование берегов реки, обнаружила гибель около 500 особей рыб
различных видов. Ориентировочная сумма убытков за гибель водных биоресурсов составляет более 500 000 гривен.
"После завершения экспертизы и точного расчета убытков ГЭИ передаст материалы обследования в правоохранительные органы, которые удолжны установить, или причастна деятельность КП "Житомирводоканал" к мору рыбы", - добавили экологи.
В Государственной экологической инспекции напомнили, что за последние 2 месяца коммунальное предприятие уже в пятый раз загрязняет водные объекты Житомирщины. Последний раз аварийная ситуация
, которая привела к сбросу неочищенных сточных вод, произошла на водоканале на прошлой неделе. По фактам загрязнения водных объектовбыло открыто уголовное производство
.