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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 27 » 09:49:12

Тетерев может стать непригодным для питьевого водоснабжения: нужно срочно спасать реку

Сегодня, 09:49:12 840 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Тетерев может стать непригодным для питьевого водоснабжения: нужно срочно спасать реку

 В этом году Житомир столкнулся с проблемой беспрецедентного повышения уровня марганца в водохранилище "Видсичне". По информации водоканала, этот показатель в пределах водозабора составлял 3,109 мг/л, тогда как летом 2020 он был на уровне 0,387 мг/л.

С целью выяснения природы происхождения высокого содержания марганца в водохранилище специалисты Института гидробиологии НАН Украины провели гидрохимические исследования речной воды, донных отложений водохранилища и питьевой воды.

В ходе исследований было выяснено, что в р. Тетерев в пределах водозабора в придонном слое воды резко снижено содержание растворенного кислорода, что привело к росту в воде содержания марганца и железа. Без применения надлежащих водоохранных мероприятий река может стать непригодной для питьевого водоснабжения.
 

"Причиной такого положения вещей является эвтрофирование водоема, вследствие чего в нем увеличивается содержание биогенных веществ (соединений азота и фосфора), растворенных органических веществ, появляется дефицит растворенного кислорода, наблюдается "цветение" воды. В естественных условиях процесс старения водоемов продолжается значительно дольше, чем в водных объектах, подверженных антропогенному воздействию, из-за которого этот процесс существенно ускоряется. Такие водоемы без применения надлежащих водоохранных мероприятий становятся непригодными для питьевого водоснабжения", - сообщает КП "Житомирводоканал".


Специалисты Института гидробиологии НАН Украины предоставили рекомендации для улучшения качества воды в пределах водозабора, в частности о необходимости очистки водоема от иловых донных отложений, содержащих высокие концентрации марганца.

"Соответствующие меры можно будет провести после получения результатов экологической экспертизы по обоснованию мест на акватории Видсичного, где есть возможность изъять донные отложения", - поясняют на предприятии.

Также отмечается, что проблема неудовлетворительного состояния водохранилища углубляется вследствие незаконной добычи песка, которая приводит к увеличению илистых донных отложений.
 

"Сейчас наше предприятие продолжает двигаться в направлении решения проблемы заиленности дна реки Тетерев и водохранилищ и обусловленной ею ухудшением качества воды. Однако для спасения Видсичного нам необходимо сотрудничество абсолютно всех заинтересованных сторон и поддержка институтов, имеющих соответствующие компетенции", - отмечают коммунальщики.


С похожей проблемой несколько лет назад столкнулась Винница. В городе было принято решение за счет областного бюджета и городского совета приобрести 3 земснаряда для расчистки водохранилищ. Очистка русла реки Южный Буг стала одним из приоритетов города Винницы, который был определен на 2020 год. За прошлый год спецтехника выкачала почти 90 тыс. кубометров ила. Весь проект по очистке водоема, который является источником водоснабжения для наших соседей, рассчитан на 6 лет.
Тэги: водоканал, Тетерев, водохранилище, Житомир
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Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:17:47, Сегодня [Материал]

Заказчик этой статьи Житомирводокана., директор Никитин, мер Сухомлин и депутат Моисеев. Пытаются снять с себя ответственность. Настроили по берегу речки свои частные дома, сливают туда нечистоты. Европа выделила на Водоканал 40 млн. евро, чтобы поменяли все нансосы. они отчитались, что насосы поменяли. Что это за насосы, которые ломаются, рвутся. Где вы их купили у слесаря с Полевой?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:19:21, Сегодня [Материал]

Вода уже не пригодна для использования, для питья. Рыба подохла. Раки сбежали в поля. Лягушки выпрыгнули на деревья и квакают. А вы по прежнему качаете яд людям в дома. И это даже не техническая вода уже. в нее нельзя руки макать - это яд.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:20:07, Сегодня [Материал]

Пытаются сохраниться, пытаются оставить систему для воровства. Пытаются оставить Никитина, и всю эту цепочку жуликов.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:21:30, Сегодня [Материал]

Больницы переполнены больными детьми. А в онкобольнице не хватает койко-мест. Вот к чему привели ваше банальное воровство и круговая порука, которая мажет хуже сажи.
Shiv
5 Iгор (Shiv)   • 11:47:46, Сегодня [Материал]

Никитину лопату в зубы, и пусть чистит.
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