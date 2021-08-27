Тетерев может стать непригодным для питьевого водоснабжения: нужно срочно спасать реку

В этом году Житомир столкнулся с проблемой беспрецедентного повышения уровня марганца в водохранилище "Видсичне". По информации водоканала, этот показатель в пределах водозабора составлял 3,109 мг/л, тогда как летом 2020 он был на уровне 0,387 мг/л.
С целью выяснения природы происхождения высокого содержания марганца в водохранилище специалисты Института гидробиологии НАН Украины
провели гидрохимические исследования речной воды, донных отложений водохранилища и питьевой воды.
В ходе исследований было выяснено, что в р. Тетерев в пределах водозабора в придонном слое воды резко снижено содержание растворенного кислорода, что привело к росту в воде содержания марганца и железа. Без применения надлежащих водоохранных мероприятий река может стать непригодной для питьевого водоснабжения.
"Причиной такого положения вещей является эвтрофирование водоема, вследствие чего в нем увеличивается содержание биогенных веществ (соединений азота и фосфора), растворенных органических веществ, появляется дефицит растворенного кислорода, наблюдается "цветение" воды. В естественных условиях процесс старения водоемов продолжается значительно дольше, чем в водных объектах, подверженных антропогенному воздействию, из-за которого этот процесс существенно ускоряется. Такие водоемы без применения надлежащих водоохранных мероприятий становятся непригодными для питьевого водоснабжения", - сообщает КП "Житомирводоканал".
Специалисты Института гидробиологии НАН Украины предоставили рекомендации для улучшения качества воды в пределах водозабора, в частности о необходимости очистки водоема от иловых донных отложений, содержащих высокие концентрации марганца.
"Соответствующие меры можно будет провести после получения результатов экологической экспертизы по обоснованию мест на акватории Видсичного, где есть возможность изъять донные отложения"
, - поясняют на предприятии.
Также отмечается, что проблема неудовлетворительного состояния водохранилища углубляется вследствие незаконной добычи песка, которая приводит к увеличению илистых донных отложений.
"Сейчас наше предприятие продолжает двигаться в направлении решения проблемы заиленности дна реки Тетерев и водохранилищ и обусловленной ею ухудшением качества воды. Однако для спасения Видсичного нам необходимо сотрудничество абсолютно всех заинтересованных сторон и поддержка институтов, имеющих соответствующие компетенции", - отмечают коммунальщики.
С похожей проблемой несколько лет назад столкнулась Винница. В городе было принято решение за счет областного бюджета и городского совета приобрести 3 земснаряда для расчистки водохранилищ. Очистка русла реки Южный Буг стала одним из приоритетов города Винницы, который был определен на 2020 год. За прошлый год спецтехника выкачала почти 90 тыс. кубометров ила. Весь проект по очистке водоема, который является источником водоснабжения для наших соседей, рассчитан на 6 лет.