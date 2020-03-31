Житомир из-за длительной засухи может перейти на почасовую подачу воды

Из-за катастрофического отсутствия осадков сегодня река Тетерев обезвожена, а уровень водохранилища, из которого Житомир берет воду, критически мал.
Похожие маловодные периоды были в 1993 и 2004 годах. Сейчас ситуация еще хуже и Житомир сталкивается с такой проблемой впервые, об этом заявил директор КП "Житомирводоканал" Андрей Никитин
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"Даже без экспертной оценки климатологов, очевидно изменение климата в Украине. На фото наша река Тетерев (то, что от нее осталось), которая питает водохранилище "Видсичне", из которого КП "Житомирводоканал" берет воду для нашего города", - написал в Facebook Никитин.
По его словам, существует серьезная угроза ограничения водоснабжения в городе.
Чтобы исправить ситуацию "Житомирводоканал" наполняет водохранилище с нижнего бьефа (реки Тетерев); с помощью погружных насосов пополняет запас воды "Видсичного" из водохранилища "Дениши"; реконструирует сети водоснабжения для уменьшения потерь воды.
Детальніше розбирали в коментарях під статтею
http://zhzh.info/news/2019-02-13-38687
Причем вода в большинстве случаев такая, что можно пить из крана БЕЗ очистки!!
Может потому, что там не тратят сотни тысяч на рекламы водоканалов, не носят вышиванки, не поют гимны и не скачут на майданах?