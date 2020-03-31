Житомир из-за длительной засухи может перейти на почасовую подачу воды

"Даже без экспертной оценки климатологов, очевидно изменение климата в Украине. На фото наша река Тетерев (то, что от нее осталось), которая питает водохранилище "Видсичне", из которого КП "Житомирводоканал" берет воду для нашего города", - написал в Facebook Никитин.