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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 31 » 16:35:34

Житомир из-за длительной засухи может перейти на почасовую подачу воды

Вчера, 16:53:34 4621 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир из-за длительной засухи может перейти на почасовую подачу воды

 Из-за катастрофического отсутствия осадков сегодня река Тетерев обезвожена, а уровень водохранилища, из которого Житомир берет воду, критически мал.

Похожие маловодные периоды были в 1993 и 2004 годах. Сейчас ситуация еще хуже и Житомир сталкивается с такой проблемой впервые, об этом заявил директор КП "Житомирводоканал" Андрей Никитин.
 

"Даже без экспертной оценки климатологов, очевидно изменение климата в Украине. На фото наша река Тетерев (то, что от нее осталось), которая питает водохранилище "Видсичне", из которого КП "Житомирводоканал" берет воду для нашего города", - написал в Facebook Никитин.




По его словам, существует серьезная угроза ограничения водоснабжения в городе.

Чтобы исправить ситуацию "Житомирводоканал" наполняет водохранилище с нижнего бьефа (реки Тетерев); с помощью погружных насосов пополняет запас воды "Видсичного" из водохранилища "Дениши"; реконструирует сети водоснабжения для уменьшения потерь воды.

Тэги: вода, Тетерев, засуха, водохранилище, Житомир
Комментариев: 5
Pound
1 Life is life (Pound)   • 18:05:42, Вчера [Материал]
+2

Поставте на будинки лічильники загальні, а то ті що крадуть з магнітами на лічильниках, тонами її ллють. Або якось контролюйте, приписано три людини, а платять 2 куба, чому не перевіряєте?
viewer
3 Name Surname (viewer)   • 22:01:07, Вчера [Материал]
0

Згідно нового закону про комерційний облік, на всі багатоквартирні будинки монополісти і так поставлять загальнобудинкові лічильники на воду і тепло. Тепер весь небаланс (різницю між показниками загальнобудинкового і сумою поквартирних) будуть розкидувати на тих, у кого немає квратирного лічильника.
Детальніше розбирали в коментарях під статтею
http://zhzh.info/news/2019-02-13-38687
Antisvinomir1
2 Johnny (Antisvinomir1)   • 21:20:48, Вчера [Материал]
-1

А ПОЧЕМУ всегда есть вода в Саудовской Аравии и Мексике, в пустынной части Австралии и Эмиратах, в Катаре и Техасе с Невадой и Аризоной??

Причем вода в большинстве случаев такая, что можно пить из крана БЕЗ очистки!!

Может потому, что там не тратят сотни тысяч на рекламы водоканалов, не носят вышиванки, не поют гимны и не скачут на майданах?
Antisvinomir1
4 Johnny (Antisvinomir1)   • 22:27:03, Вчера [Материал]
-1

Смотрю минусаторы подтянулись;) Ох и ненавидит украинство ПРАВДУ о себе, поэтому и живете постоянно в дерьме и среди воров.
mihailsvetlov
5 Evelomaster (mihailsvetlov)   • 10:45:05, Сегодня [Материал]
0

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