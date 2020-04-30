Житомир все ближе к почасовой подаче воды: уровень водохранилища ежедневно падает. ФОТО

«Уровень воды критический. Над всасывающим водопроводом воды осталось настолько мало, что ее хватит ориентировочно на месяц-полтора ... Из-за климатических условий и глобального потепление, что является главным самым фактором, который влияет на количество воды в водохранилище, мы оказались в таком затруднительном положении», - говорит директор водоканала Андрей Никитин.