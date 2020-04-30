Житомир все ближе к почасовой подаче воды: уровень водохранилища ежедневно падает. ФОТО

Сейчас критически снижаются запасы воды в Житомире, и наш город может иметь большие проблемы с водоснабжением. Такой низкий уровень воды в обоих водохранилищах наблюдается впервые. Причина - отсутствие осадков и ненаполненность реки Тетерев в осенне-зимний период, который оказался теплым.
Из-за сухой осень 2019 года и отсутствия метеорологической зимы с морозами, снегом и промерзанием почвы не было условий для формирования весеннего половодья на реках после таяния снега.
Оптимальный уровень воды на водохранилище «Видсичне» - около 4 м. Когда уровень держится на этой отметке, город получает воду круглосуточно и с нормальным давлением. Но сейчас уровень - 2,7 м, и каждый падает на 2 см.
Пока воды городу хватает, но ее запасов в водохранилище уже осталось на считанные недели, и такая ситуация с водой худшая в стране.
«Уровень воды критический. Над всасывающим водопроводом воды осталось настолько мало, что ее хватит ориентировочно на месяц-полтора ... Из-за климатических условий и глобального потепление, что является главным самым фактором, который влияет на количество воды в водохранилище, мы оказались в таком затруднительном положении», - говорит директор водоканала Андрей Никитин.
Сейчас работники водоканала пытаются поддержать уровень воды в водохранилище искусственным методом, перекачивая реку в обратную сторону. Стальной трубопровод, к которому подключены насосы, дает возможность ориентировочно 10 тыс. куб. м в сутки перекачать реку в обратную сторону. Так из реки Тетерев пополняется водохранилище «Видсичне».
Кроме этого, планируется также использовать запасы воды водохранилища «Дениши». Если же уровень воды упадет до критической отметки (2,5 м), в городе могут ввести почасовую подачу воды.
Специалисты предприятия «Житомирводоканал» отмечают, что сейчас важны меры для обеспечения контроля за использованием воды. Речь идет о минимизации неконтролируемого водопотребления. Поэтому житомирян и жителей пригорода призывают экономно пользоваться водой.
Напомним, с 1 мая в Житомире ввели плату за полив приусадебных участков
в частном секторе потребителям, у которых отсутствуют счетчики воды.
Житомир все ближе к почасовой подаче воды: уровень водохранилища ежедневно падает. ФОТО